Prvotním plánem bylo ukazovat Šumavu, život na ní a její přírodu. „Před několika lety, když se začaly používat hashtagy, tak jsem své fotky začal označovat právě hashtagem #welovesumava, abych si je vždy na instagramu a sociálních sítích mohl najít. Pak jsem si nechal tohle slovo vyšít na mikinu a začal jsem pozorovat, že fotky s tímto označením přibývají i od jiných lidí."

"Lidem se líbilo, že tím vyjadřují přízeň k Šumavě. Poté jsem udělal facebookové stránky, kde fungujeme nejvíce. Prvotní myšlenka na facebooku a instagramu byla sdílet fotky ze Šumavy, které nám lidé zašlou. Tak se to dělá doteď. Lidé nám píší, že jedou na Šumavu, jaké má být počasí, kam se můžou vydat na výlet a podobně. Takže už jsme i takové malé infocentrum. Se vším mi pomáhá brácha Filip, kterého jsem k tomu nasměroval, když už bylo vidět, že zájem o projekt je větší a větší,“ popsal začátky Richard.

Postupem času ale jen profil nestačil, fanoušci volali po něčem dalším, čím by mohli propagovat Šumavu, a tak vznikla trika WeLoveŠumava, která ale byla spojena s pomocí lesům.

„Nechtěli jsme jen vyrábět a prodávat. Chtěli jsme to nějakým způsobem vracet Šumavě. A tak vzniklo Tričko s příběhem. V jarní a podzimní edici mají lidé možnost objednat u nás na webu tričko, za které poté zasadíme strom. Celé to funguje tak, že objednáte triko, udáte svůj e-mail a jméno “majitele stromku“. Poté, co s lesy ČR vybereme místo sázení a termín, se lidé pomocí e-mailu informují o sázení a můžou si přijít stromek zasadit sami při společném sázení. Prvotně jsme to chtěli dělat sami, ale kupující psali, že se chtějí účastnit a tak jsme udělali sázení veřejné. Pokud samozřejmě majitel trička nedorazí, tak stromek zasadíme za něj a na e-mail mu přijdou informace s gps souřadnicemi,“ řekl Richard.

Na sázení na Šumavě se schází čím dál více lidí, jezdí na něj zájemci z celé České republiky, i ze Slovenska. Někteří si stromky sází jako rodinné, jiní je darují svým přátelům k jubileu. Svůj strom chtěly mít na Šumavě i známé osobnosti jako z Bára Strýcová, Vojta Kotek, Roman Holý, Zorka a Míra Hejdovi či železnorudský zpěvák Marek Ztracený s rodinou a další. Nyní je na Šumavě zasazeno díky projektu již 3200 stromků, jedliček a buků. „Stromečky ve většině případů krásně rostou. A to i díky poctivému sázení a někdy až uměleckým výkonům, kdy si lidé vykopou poctivé díry a místo se stromečkem různě označí klacíky, kameny a nebo šiškami. Stromeček si mohou také označit visačkou a podepsat,“ uvedl Richard. V současné době už nejsou k dispozici jen trika, ale i mikiny.

Sázením stromků ale aktivita WeLoveŠumava nekončí. Dělali také malované smaltované šumavské plecháčky. A i výdělek z tohoto prodeje pomáhal. „Naše kamarádka Eva Martinásková ručně na plecháčky maluje krásné obrázky. Z prvních dvou edic jsme za vydělané peníze nakoupili hračky na dětské oddělení do Klatovské nemocnice, z další edice putovaly peníze pro slečnu, která kvůli těžké nemoci přišla o obě nohy,“ sdělil milovník Šumavy.

Vytvořili také Eko Boxy. Jde o dřevěnou vitrínu, ve které je deset okýnek s produkty, které do lesa rozhodně nepatří, a lidé se tam s nimi bohužel běžně setkávají. U každého je napsáno, jak dlouho trvá, než se daný výrobek rozloží. Jeden takový box je k vidění například při cestě k Černému jezeru.

Jednou z větších akcí byl také úklid Šumavy, do kterého se zapojili milovníci přírody. Úkol spočíval v tom, že lidé nasbírali odpadky v lese, vyfotili se s nimi a zaslali foto na WeLoveŠumava. Odměnou jim pak byl koncert Marka Ztraceného přímo v přírodě na Pancíři, kam dostali pozvánku jen ti, kteří uklízeli a zaslali fotku.

Bratři chtějí v akcích pro Šumavu i nadále pokračovat.