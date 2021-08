Zdroj: Deník

Na hřbitově odpočívá, se svým synem, který po Tobě převzal hospodářství po návratu z I. světové války, a svou vnučkou (mou mamkou), která Té už nepoznala, protože se narodila až 4 roky po Tvé smrti. Zemřela jsi moc brzy, bylo ti pouhých šedesát. Členové rodiny moc času na vyprávění o svých osudek neměli - nebo ani nechtěli zatěžovat hlavy svých potomků, což podle mne bylo na škodu. A tak, až jsem se ocitla v důchodu, kdy senior zvolní a může se zabývat koníčky, nechala uložit ostatky mé maminky k Tobě, rozhodla jsem se zjistit o Tvé životní pouti více informací.

Přihlásila jsem se do kurzu o genealogii a začala pátrat po rodných listech, digi archívech, pozemkových knihách, kronikách atd. Tak jsem zjistila: Vdala ses v 17 letech za horníka Petra, zakoupili jste hospodářství (které činilo asi 122 arů (2 fochy 724m2) a s Petrem jsi měla 6 dětí. Bohužel zemřel v 38 letech na zaprášení plic. Těžká práce na poli, sama s 6 dětmi, bez muže a peněz. Musela ses urychleně znovu vdát. S druhým manželem Florianem jsi měla další 4 děti, jedno 4měsiční bohužel zemřela. Ale i toto manželství předčasně skončilo, manžel tragicky zahynul utonutím.

Nejmladšímu synovi bylo sotva 9 let. Žádné sociální dávky. Začala jsi rozprodávat polnosti, děti dorůstaly, blížila se první světová válka a 2 synové odešli bojovat za Rakousko-Uhersko. Bylo toho na Tebe moc a tak jsi v šedesáti opustila vyčerpaná fyzicky i duševně tento „pozemský ráj". Hospodářství převzal Tvůj syn z 2. manželství, který se vrátil z I. světové války (bez prstu). Ale protože také pracoval jako horník, zemřel na zaprášení plic brzy ve 47 letech. Zanechal svou ženu Helena se 3 syny a jedním děvčetem v r 1941 - tj. skoro na začátku 2. světové války.

Babi Helena vychovávala své děti k pracovitosti - a tak díky půdičce a těžké práci při jejím obdělává& přežili i 2. světovou válku. Z dochovaných písemností a zjištěných faktů jsem si zhotovila podle Učebnice pro začínající rodopisce (autor V Hásek a kolektiv autorů) půlkruhový vývod předků. Sepsání rodové kroniky je nekonečná práce, stále je co doplňovat. Takže nyní bych už mohla odpovědět na dotaz městské kronikářky, která zjišťovala v místním časopise, zda se některá povolání v rodinách opakují v dalších generacích.

Ano, u nás téměř v každé. Horník! Napočítala jsem jich přes deset kromě těch, co se do rodiny přistěhovali. Ale s tímto těžkým povoláním souvisela i předčasná úmrtí, úrazy a nemoci, poddolované domy. Však to znáš… Milá prababi, nyní nastupuje dekarbonizace - útlum těžby, tedy i zánik tak charakteristického povolání - hornictvi - v našem rázovitém regionu. Tvé skoro před 200 lety postavené, byt' později v důsledku důlní činností zankrované (lanem stažené) stavení ještě stojí, nejméně 4 studny v okolí byly zasypán), haldou, trávu na polích spása dobytek. Skláním se před Tvou pracovitostí a statečností.

Pravnučka Vlasta Giecková

