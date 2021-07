O čem je film Spící město, který vznikl na základě stejnojmenné knihy?

Syžet filmu Spící město je vcelku jednoduchý, ale i přesto originální. Spisovatel Martin Vopěnka totiž nechal ve své trilogii usnout všechny rodiče. Což je patrně sen většiny dětí, ale jen pokud to netrvá moc dlouho. Po pár dnech by totiž zjistily, že život není tak jednoduchý a že najednou musí zastat vše, co nikdy předtím nedělaly. Ať už jde o nákup jídla, vaření, praní, starost o mladší sourozence a podobně. Mladí hrdinové se v našem příběhu musí navíc vyrovnat s faktem, že jejich nejmladšího brášku někdo unesl. A že se svět najednou stává nebezpečným místem, protože situace chtějí ve svůj prospěch využít ti, kteří nemají úplně čisté úmysly… Největším úkolem našich tří sourozenců je tedy najít ztraceného Samuela dřív, než se jejich rodiče probudí. Tedy jestli se vůbec probudí, řečeno slovy bláznivé Jarky, kterou v našem filmu ztvárnila Pavla Tomicová.

Příběh filmu by měl oslovit hlavně děti. Na jak staré cílíte a v čem myslíte, že bude váš film výjimečný?

Knižní předloha a doufejme, že i film jsou výjimečné v tom, jakým způsobem věříme ve své děti. Ony totiž dokážou mnohem víc, než si myslíme. Je o rodině o lásce v ní, o lásce k dětem a rodičům. A když se ptáte na cílovou skupinu, film je natočený pro děti od sedmi do patnácti let, ale rozhodně bude zajímavý také pro jejich rodiče a prarodiče. Možná i oni poznají, jakou sílu mají jejich děti a vnoučata. A věřme, že po zhlédnutí filmu v ně budou rodiče více věřit.

Můžete odtajnit obsazení hlavních rolí?

Do hlavních dětských hrdinů jsem obsadil své dva syny Adama a Kryštofa. Jejich sestry hrají Anežka Novotná, dcera herce Davida Novotného, a Míša Sodomková, kterou si diváci pamatují jako blonďatou holčičku z filmu Ženy v běhu. V rolích dospělých uvidíme například zmiňovanou Pavlu Tomicovou, Petru Bučkovou, Tomáše Měcháčka, Martinu Babišovou anebo známé influencery Vidraila a Pecu ve velmi zajímavých rolích.

Myslíte, že dnešní děti chápou svět stejně jako děti před dvaceti lety?

Každá generace si myslí, že se jejich děti řítí do záhuby. Ale já jsem v tom optimista a věřím, že lidstvo je čím dál lepší. Možná jsme měli, naše generace, po revoluci větší šance, cítili jsme nově nabytou svobodu a chtěli jsme ji využít. Dnešní děti mají leckdy všechno. A začínají se nudit. Svět v mobilech a na počítačích se jim zdá zajímavější a tráví tam spoustu času. Chci věřit, že je to dočasná situace a že si tím musí projít všichni děti. Tak jako my jsme procházeli jinými nástrahami.

V čem vidíte styčné body vašeho dětství a dětství vašich dětí?

Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal se svými rodiči, bráchou a bratranci se sestřenicí na samotě. Pro nás byly světem les, louky, pole… Moje děti žijí u Prahy, civilizace je pohltila. Ale právě proto se snažím je co nejvíc od civilizace odtrhnout a umožňuji jim poznat krásy přírody. Například Vysočinu, kde mají prarodiče, nebo Českou Kanadu v jižních Čechách, kde se právě film Spící město natáčel.

Jaký jste rodič? Myslíte na to, jak přemýšlejí děti?

Jsem ten typ rodiče, z jehož výletu si moji synové většinou odnesou rozbité koleno nebo vyvrknutý kotník. Ale oni to dobrodružství oceňují a mají jistotu, že se mnou se nebudou nikdy nudit. A to je opravdu to, po čem toužím. A jestli se snažím přemýšlet jako děti? Mám pocit, že to dítě v nás zůstane. A mělo by zůstat. Dokážete si představit, jak by byl svět krásný, kdyby všichni jednali tak upřímně jako děti?