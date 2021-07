Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslela?

Jsem zvyklá pracovat s dětmi, ale s tolika dětmi a na projektu takového rozsahu, to je naprosto něco nového, takže jsem z toho měla spíše obavy. Všichni naši dětští herci ale byli naprosto úžasní a mile mě překvapili. Někdy to bylo opravdu náročné a oni byli právě těmi, kteří rozdávali úsměvy a energii celému štábu

Jaké máte obecně vzpomínky na dětství a dospívání? Byly to šťastné roky, nebo spíš utrápené?

Na dětství mám jen ty nejkrásnější vzpomínky, a to hlavně díky mé mamince a prarodičům, kteří mi umožnili zažít úžasné dětství. Chtěla bych, aby ho naše děti měly podobně šťastné, a jsem připravena pro to udělat maximum.

Zdroj: Deník

Myslíte si, že byste jako dítě ve světě, kde usnou rodiče, přežila? Díky čemu?

Ano, myslím si, že bych se o sebe a své blízké dokázala postarat a nezemřít hlady, horší by to bylo po psychické stránce. I teď si totiž volám s mojí mamkou každý den, takže je to pro mne velmi těžko představitelná situace. Jelikož jsme jako děti, já a moje mladší sestra, trávili hodně času s naším bratrancem, myslím, že nás dokázal připravit na to, abychom přežili cokoliv. (smích)

Tématem dne jsou nejznámější rodinné zábavní parky. Co pro vás jako dítě bylo nejlepším zábavním parkem?

Pocházím z menšího města a většinu dětství jsem trávila na vesnici u svých prarodičů, takže to byla hlavně příroda. Ale samozřejmě pokud jsme se dostali do města, do nějakého skutečného zábavního parku, byli jsme z toho úplně nadšení a nemohli nás odtamtud dlouhé hodiny dostat.

Navštívila jste s dětmi nebo i bez nich nějaký současný zábavní park a jaké zážitky jste si z toho odnesla?

Jelikož je moje původní profese učitelka, navštívila jsem s dětmi velké množství zábavních parků. A musím říct, že většinou jsem patřila k těm učitelům, kteří se účastní aktivit spolu s dětmi.

Na jakých dalších projektech po skončení natáčení Spícího města teď pracujete?

Mým současným a nejkrásnějším projektem je náš měsíční syn. Ale chystáme na podzim film Dvě slova jako klíč podle románu Josefa Formánka. To bude pro všechny z týmu nejnáročnější projekt, který jsme kdy dělali.