Jedni preferují zábavu, jiní poučení. Zájmy rodičů i jejich potomků se různí. Čím dál více parků se ale snaží skloubit obojí.

Zeměráj

Nejenom v létě jsou jižní Čechy plné turistů. Pokud míříte tímto směrem a máte děti, návštěva zážitkového parku Zeměráj u vesnice Kovářov na Písecku je takřka povinnost. Na devíti hektarech najdete například archeopark raně středověké vesnice, dřevěné bludiště, velkou krytou hernu, lukostřelnici a dalších přibližně sto herních prvků.

„K hlavním novinkám sezony patří především nově dotvářený vodní koutek a dlouhá dřevěná kuličkodráha, dále např. kovárna v dětské vesnici Hrejkov, kde jsou herní domky inspirované skutečnými stavbami lidové architektury zdejšího kraje,“ říká šéfka Zeměráje Kateřina Havránková.

Mirákulum

Ani náš nejznámější dětský park ve středočeských Milovicích nezahálí. Dvanáct hektarů, které svýma rukama a svým truhlářským fortelem vybudoval Jiří Antoš, je zase o něco bohatší.

„Tentokrát jsme se zaměřili na nejmenší návštěvníky, pro které jsme vybudovali novou herní zónu – Farmu,“ říká mluvčí Mirákula Lucie Valentová. Malí farmáři tu najdou nejenom stáje, ale i selskou kuchyni či velký dřevěný kombajn.

Vodní dům

Taky se vás občas děti ptají, kde se bere voda? A co kdybyste je nechali, ať si vyrobí vlastní mrak? Ve Vodním domě v Hulicích na Benešovsku (kousíček od dálnice D1, exit 56) to jde!

Najdete tu vnitřní i venkovní expozici, naučnou stezku a obzvlášť v parném létě si děti pohrají ve vodním atriu plném pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků. Mimochodem součástí expozice je i vodní bar s ochutnávkami, každá voda má totiž jinou chuť.

Zábava venku

Neradi platíte vstupné? Solidní venkovní zábavu najdete třeba ve východních Čechách. V Krkonoších zkuste venkovní „Herní krajinu Pecka“, která je u Pece pod Sněžkou. A jestli pojedete kolem Hradce Králové, zastavte na jeho okraji. V okolí lesního hřbitova najdete Rytířské hradiště s celoročně přístupným dřevěným hradem. Lesem vedou i dvě pohádkové stezky.

Letní seriál Deníku



Zdroj: DeníkCo to je?

Jedná se o seriál Deníku, který se zabývá rozdílným světem dětí a rodičů. Vychází z dotazníku Deníku, v němž jsme získali přes čtyři tisíce odpovědí od našich čtenářů i školáků, a z dalších podnětů. Jako nit se seriálem povinou témata spojená s partnerským filmem Spící město režiséra Dana Svátka, který pojednává o světě, kde rodiče usnou a děti si musí poradit sami ve světě, kde žijí jen ony samy a dospělí bez dětí.



Kdy seriál vychází?

Každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu v tištěném Deníku. A to až do konce prázdnin. Doprovázen je i sérií rozhovorů a témat v magazínech a celý jej najdete na denik.cz.



Na čem je seriál a celý Letní deník postaven?

Seriál Rodiče a děti má pět pilířů: 1. Tematický blok věnovaný vždy fenoménu ze života dětí, dospělých, jejich vzájemnému vztahu či rozdílnému pohledu na problém. 2. Seriál rozhovorů s herci a osobnostmi spojenými s filmem Spící město o fenoménech popsaných v tematickém bloku.

3. Střípky z natáčení Spícího města. Ale i z knihy Martina Vopěnky a míst, kde se film točil. 4. Píšu Ti. Projekt dopisů dětí rodičům a prarodičům. Píší je pro nás jak známé osobnosti, tak čtenáři (více na straně 10). 5. Společná zábava u více křížovek a testů, které vycházejí vždy jak na webu denik.cz, tak na straně 12. Součástí bude také čtenářská soutěž.



Jaká budou nejbližší hlavní témata seriálu?

Tady je plán na nejbližší týdny:



Týden 2:

Společné prožitky pro děti i rodiče

Sobota 24. 7.: Jak zabavit děti návod od trenérů na sportovní aktivity.



Týden 3:

Děti a jejich psychické zdraví

Úterý 27. 7.: Tresty ano, nebo ne? Co je a není fyzický trest? Výsledky ankety Deníku + rozhovor s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Středa 8. 7.: Pijí, kouří, fetují a koukají na mobil. České děti jsou v EU na špici snad všech závislostí. Proč?

Čtvrtek 29. 7.: Spánek jako alfa a omega dětského a teenagerského života. Co k tomu říká medicínská spánková antropoložka Lenka Medvecová Tinková? Kolik hodin mají děti spát?

Sobota 31. 7.: Jak vyrostly české sportovní hvězdy.



Týden 4:

Rodiče vydělávají, děti utrácejí aneb Rodinná peněženka

Úterý 3. 8.: Velký přehled výsledků průzkumu Deníku. Dáváme kapesné? A kolik? Jsou bohatší děti šťastnější?