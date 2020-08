Kde se vzala touha mít svůj blog?

To způsobil Facebook!

Jak to?

Psala jsem od malička. Už na základce jsem měla dobrý slohy. Dokonce jsem se dostala na žurnalistiku, ale dala jsem přednost konzervatoři. Psala jsem na Facebook různý svoje zážitky a kamarádi mi říkali, že to je dobrý, ať si založím blog. Ale skutečně psát jsem začala, až když jsem sama odjela před několika lety na dovolenou. Měla jsem spoustu zážitků a nebylo je s kým sdílet. Tak jsem psala. Nejprve Nočník neohrožené cestovatelky. Jenomže já nejsem žádná cestovatelka. Tak vznikl Nočník neohrožené ženy.

A kromě kamarádů a známých ho začali číst i další lidé, tisíce dalších lidí.

Ono je to, jako všechno u mě, ještě trochu zašmodrchanější. Jednou v noci před šesti lety jsem narazila na post nějaké ženy, která psala: Kde jsou všichni normální muži? Cítila se zklamaná chlapama. A já jsem jí napsala odpověď. Dlouhou. Do komentáře. A ten komentář měl šíleně vysoké číslo lajků. Byl toho plný internet.

Zdroj: týdeník VlastaDvanáct tisíc sdílení. Pak patnáct tisíc. Sdílela to i jakási slečna, která neuvedla autora. Nastala smršť. Musela jsem si ujasnit, co teď. Že chci psát za sebe. Že mám nějaké duševní vlastnictví. Že musím podniknout nějaké kroky k tomu, abych mluvila svým jménem. Jenomže to má i jiná úskalí – začnou vám chodit maily od rozezlených mužů. Na vaše jméno, na soukromý mail, na soukromý Facebook.

Proto vznikl pseudonym Eva Benett?

Ano. Už když jsem začala profesionálně zpívat a dělala jsem k tomu hudební produkci, ukázalo se, že být zpěvačka a zároveň paní z kanclu nedělá dobrotu. U nás na multitalenty nikdo moc nevěří. Cítila jsem potřebu to oddělit kvůli zpívání, ale zpětně se to ukázalo jako skvělý krok i v souvislosti se psaním.

Proč Benett?

Mně se vždycky líbil Benetka z filmu pro pamětníky Škola, základ života.

Ale to byl přece chlap! Férový atlet!

Jo. A všichni mu fandili. A to jméno je boží. A pak se mi jednou zdálo, v noci, jakože sen, o jméně Benett. A zapadlo to a bylo to. Založila jsem si web s tím jménem, přerazila prvotní odpor lidí, kteří mě znají pod mým skutečným jménem, a od té doby jsem pro venkovní svět Eva Benett.

Celý rozhovor s Evou Bennet najdete v aktuálním vydání časopisu Vlasta. Kromě toho si v nové Vlastě ještě přečtete: