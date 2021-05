Pane Papeži, lze říci, že loňský rok byl pro cestovky v historii nejhorší?

Z hlediska obchodu určitě. Ani hospodářská krize v roce 2008 se s tím nedá srovnat.

Je nejhorší za námi, za nimi? Myslím tím nás zákazníky a cestovní kanceláře?

Mohlo by se to zdát mohlo, ale to už jsme si za poslední rok mysleli několikrát. Dokud se neobnoví alespoň ze 70 procent běžný provoz, nemůžeme věřit, že jsme z nejhoršího venku.

Jak, podle vás, to dlouhé nelehké období cestovky ustály?

Na to, že cestovní kanceláře a agentury dostaly v porovnání s jinými obory nepatrnou podporu, ustály zatím celou situaci se ctí.

Kolik se jich rozhodlo skončit činnost?

Z necelých devíti set dvě stovky ukončily činnost. Některé insolvencí, některé rozhodnutím majitelů ukončit, nebo pozastavit činnost.

Myslíte, že tohle rozhodnutí čeká ještě další cestovky?

Troufám si tvrdit, že ano. Ale je třeba ujistit všechny klienty cestovních kanceláří, že pokud si koupili zájezd u legální CK, nemohou o peníze přijít.

Když se bavíte s majiteli cestovek, jaká nálada u nich převládá? Je to beznaděj, nebo věří, že to bude dobré, jen je třeba vyčkat?

Převládá naštvanost na odpovědné úředníky a politiky, kteří na náš obor úplně zapomněli, nebo ještě hůře, vědomě oboru škodí.

Letošní dovolené zase nebudou úplně „normální“, tedy do poslední chvíle to bude asi nejistota, že?

Děláme všechno proto, aby nejistota byla co nejmenší. Věříme, že s námi konečně začnou úředníci jednat a nechají nás dělat naši práci.

Covid necovid, po jakých destinacích našinec touží? Asi se shodneme, že Chorvatsko bylo, je a bude stálicí, že?

V létě jsou to jednoznačně destinace ve Středomoří plus Chorvatsko plus Bulharsko plus Turecko a pak okolní státy – Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Polsko.

Cítíte, že „našinec“ bude spíše vyhledávat dovolenou v tuzemsku? Aby neměl zbytečné „nervy“?

Pokud si vzpomenete na minulý rok, z hlediska „nervů“ se domácí cestovní ruch moc nelišil od ostatních destinací. Kapacita na červenec a srpen je v žádaných lokalitách nedostatečná, a to se nemění. Určitě bude velká část obyvatel chtít část své dovolené trávit doma, a to je dobře. Na cesty do zahraničí to ale bude mít malý dopad. Dovolená v tuzemsku u CK naráží na nesoulad mezi DPH u hotelů, mají 10procentní, a cestovních kanceláří, ty mají 21procentí. Ihned na startu jsme o 11 procent dražší.

Ne že by tomu tak nebylo, ale myslíte si, že cestovky si budou nyní zákazníků vážit, předcházet si je, lákat více? Prostě že se o nás budou zajímat ještě více než dosud?

Jsme služba a musíme své klienty hýčkat. Kdo to nedělá, musí neustále hledat nové a nové klienty.

Je vlastně pro cestovky v tomto divném období něco pozitivního?

Moc pozitivního vidět není. Ale za velmi pozitivní pokládám potvrzení toho, že cestování je součástí životního stylu, je symbolem svobody a relaxace. Snad si to uvědomí i politici.

Doporučil byste lidem, aby si už nyní rezervovali letní dovolenou, nebo aby spíše vyčkali na situaci, jak se vyvine?

Kdo má poukaz, tedy voucher, měl by si jej za dovolenou vyměnit co nejdříve, protože může vybírat z větší nabídky. Kdo má pevný datum dovolené, také. Kdo je flexibilní, může čekat.

Objevuje se v nabídkách cestovek něco nového? Inovativního? Něco, co dříve neletělo a nyní na to cestovky budou sázet? Nebo nějaká úplná novinka – ať už v rámci domácí, tak i zahraniční nabídky?

Otevírají se nevšední destinace a prohlubuje se nabídka jednotlivých služeb.

Někde jste řekl, že cestovky si musí uvědomit, že už nejsou jen pořadateli zájezdů. Jak jste to myslel?

Vztahoval jsem to k mnohem silnějšímu vztahu s klientem, k posílení role konzultanta dovolené, posílení role zajištění zázemí.

Pane Papeži, prozraďte mi, co vy a dovolená? Kam letos vyrazíte? Už to tušíte, nebo necháváte to na okamžitý impuls?

Já už absolvoval sedm týdnů v Keni. Léto na chatě u řeky Malše, a když bude trocha štěstí, tak do Ugandy a Vietnamu.

Jaká pro vás byla ideální dovolená před covidem?

Pro mě se nic nemění. Rád se toulám po zemích, které mají ještě stále vysokou míru autenticity a mají hezkou přírodu, zajímavou historii a pohodové obyvatele.