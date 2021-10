Hana Valentová sama říká, že se snaží už delší dobu jít přírodní cestou. I když si v její lékárně samozřejmě řada pacientů vyzvedává klasické léky na recept a dokonce tu v jejich laboratoři připraví individuální léčiva, řídí se tu zkrátka heslem, že příroda bez chemie dokáže zázraky. K dispozici je tu sice klasický lékárenský sortiment, ale na první pohled je znát, že v této lékárně cílí na přírodní produkty bez chemie např. přírodní barvy na vlasy vhodné pro alergiky, či přírodní kosmetiku bez chemie, schusslerovy soli, bachovy kapky, produkty s CBD (ovšem bez THC) a dokonce i homeopatické produkty. Chceme klientům nabídnout produkty, které mají smysl, tedy jsou pro tělo přínosem, jsou snadno absorbovatelné a bioaktivní. Majitelku lékárny Remus, to prostě od mala táhne k přírodě…

„Narodila jsem se v Plzni a pověsti o ´Bábě Kamenické alias Radnické´ mě tak provázely celé dětství. Byla to proslulá léčitelka, která pomáhala bylinkami i slavným osobnostem například Karlu Gottovi nebo prezidentu Ludvíku Svobodovi. Jsem přesvědčena, že její receptury fungují a jsou prověřeny časem, proto jsem relativně nedávno založila společnost BILEGRIA s.r.o. Ta manufakturně vyrábí sirupy, tinktury nebo čajové směsi, které najdete v naší lékárně i na e-shopu. Do lékárny se třeba vrací spousta maminek pro sirup Spira - je určen pro děti od jednoho roku, nebo třeba moje maminka díky sirupu Medea překonala těžké období svého života. Takže důkazů o funkčnosti máme spousty a navíc sirupy skvěle chutnají. Někteří prý na ně chodí jako na čokoládu,“ přibližuje chutě sirupů Hana Valentová.

Lékarnu koupila od bývalého šéfa

„Nikdy jsem si nemyslela, že budu provozovat lékárnu. Je to spíš můj osud. Mám ekonomické vzdělání a vystudovanou sociální práci. Pracovala jsem pro farmaceutickou firmu a poté jsem se dostala šanci poznat farmaceutický obchod z druhé strany. Sama sebe považuji spíše za obchodníka, ráda komunikuji s lidmi, poslouchám, co je trápí a co si přejí a potom se snažím pomoci, třeba jen, že předám kontakt na někoho, kdo by jim mohl být ku prospěchu. Podnikám krátce – lékárnu jsem koupila od svého bývalého zaměstnavatele v roce 2018. Mám okolo sebe skvělé lidi, kteří mi pomáhají a v dobách zlých mě podpořili, a že takových náročných období jsme už prošli,“ směje se Hana Valentová.

Jedním z těchto náročných období byl minulý rok. Vzali jsme koronavirové období jako výzvu. „Vlastně právě díky covidu jsme začali více makat na našem e-shopu. Chceme, aby byl intuitivní a tak jsme se vrhli do přestavby, doufám, že se nám to podařilo. Obdrželi jsme certifikát ´ověřeno zákazníky´, snad se tedy u nás naši internetový zákazníci opravdu cítí dobře. Doba koronavirová přinesla zvýšený zájem o zdravotnické pomůcky i doplňky stravy podporující imunitu, ovšem také přinesla období strachu, kdy pacienti nechodili ani k lékařům a v lékárně si kupovali jen nezbytné léky. Nyní jsou lidé zodpovědnější ke svému zdraví, zajímají se o podporu imunity, řeší psychické zdraví, chtějí redukovat svoji hmotnost a řešit své problémy například s alergiemi. Pochopili, že na zdraví musíme pracovat kontinuálně. Máme proto radost, že se často rozhodnou právě pro přírodní cestu,“ pochvaluje si přístup pacientů s úsměvem majitelka lékárny.

Homeopatika

Ještě další alternativou, o kterou prý je také zájem, jsou pak homeopatika. „Úzce spolupracujeme s Mgr. Stanislavou Senderákovou z Homeoplzeň. Odvažuji se tvrdit, že její léčebné plány jsou vysoce účinné, její přístup je celostní a kdo zažil její konzultaci, potvrdí, že je opravdu odborníkem na svém místě. Homeopatie, fytoterapie, gemmoterapie jsou zkrátka směry, které přírodní cestou navracejí lidi i zvířata do kondice a zdravého stavu. Je skvělé vidět, co všechno příroda dokáže. Navíc homeopatické produkty se mohou kombinovat s konvenčními léčivy. Jsou vhodné pro děti, pro seniory a při psychosomatických problémech, kde často je klasická medicína bezradná,“ dodává Valentová.