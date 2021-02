„Online výuky se nejvíce bojí začátečníci, kterých se nyní do kurzů hlásí méně, než dříve. Jedna paní mi třeba volala s dotazem, jak taková výuka vypadá a jestli se i uslyší a uvidí s lektorem. Obávala se, že jen dostane e-mailem slovíčka a úkoly, se kterými si nebude vědět sama rady. Tak jsem ji vysvětlovala, že takové kurzy jsou podobné tomu, jako by seděli ve třídě u jednoho stolu, akorát se vidí na jedné obrazovce,“ přibližuje Renata Skoupá.

S omezením výuky bojuje už od loňského jara. Stále si udržuje dostatek optimismu, ale přiznává, že současná situace není jednoduchá. Postupně už jí počet studentů klesl zhruba o třetinu a teď s napětím čeká, kolik se jich přihlásí do jarních kurzů, které začínají koncem února.

„Rádi bychom učili i ve třídě, ale co se dá dělat. Myslím, že on-line výuka už tu s námi zůstane navždy. Na druhé straně se díky tomu ukázalo, že pro mnohé je tento způsob studování jazyků dokonce příjemnější,“ míní majitelka školy zaměřené na Italštinu.

Studenty kvůli jejich postoji k online výuce rozděluje do čtyř kategorií. Jsou podle ní tací, kdo studium přes obrazovku počítače rezolutně odmítají, aniž by to vyzkoušeli, to je velká škoda hlavně pro ně samotné. Druhá část zájemců o jazyky to sice zkusila, ale už je to přestává bavit, protože jsou unaveni z toho, že vše včetně práce dnes musí řešit pouze online. Třetí část studentů sice zvládá studium přes obrazovku v pohodě, ale těší se, až současná opatření skončí a oni se budou moci vrátit do třídy.

„Čtvrtá a stále se rozrůstající skupina říká, že jim ten online způsob kurzů vyhovuje víc – je pro ně pohodlnější, že šetří čas cestováním do učeben a přitom se i při kurzech ve svém domácím prostředí cítí uvolněněji a lépe se jim díky tomu konverzuje s lektorem,“ říká Renata Skoupá.

Návrat o několik let zpátky

Jako podnikatelka se nyní cítí, jako by se vrátila o několik let zpátky, kdy školu teprve budovala. Spoustu věcí musí pro online prostředí nově vymýšlet, stejně tak musí opět věnovat velké úsilí tomu, aby našla nové zájemce o studium italštiny, na rozdíl od doby před rokem, kdy byly vždy všechny kurzy hned plné. Z podpůrných programů vlády si požádala aspoň o programy Covid Nájemné na své čtyři provozovny. Obavy má z toho, aby nepřišla o zkušené lektory italštiny – rodilé mluvčí. Má jich nyní dvanáct, ale to už o tři od loňského jara přišla.

„Abychom mohli i nadále úspěšně fungovat, vymýšlíme pro online prostředí nové věci navíc. K pravidelným kurzům jsme třeba připravili i tematické lekce, kterými naše škola byla vždy specifická a inovativní. S těmi, kdo mají zájem, tak i online například čteme italské knihy v originále, bavíme se o italských filmech, hudbě a další věcech, protože Itálie je hrozně zajímavá a dá se o ní bavit nekonečně dlouho. Přijde tak řeč i na to, na co v běžných kurzech není čas. Tyhle věci navíc nás zachraňují,“ konstatuje majitelka jazykovky, která před obdobím opakovaných lockdownů měla až šest set studentů.

„Teď budeme rádi, když v jarních kurzech těch studentů budeme mít 60%. Takže další roky budu opět tvrdě pracovat na tom, abych se vrátila na ta čísla, kterých jsme dosáhli před koronavirovou pandemií. Radost teď mám aspoň z toho, nám online výuka otevřela cestu ke studentům z celé republiky, ke kterým bychom se dříve nedostali. A hlavně pořád dělám práci, která mě baví, a zachraňuju školu, kterou mám ráda. Tak věřím, že za pět let na to budu vzpomínat jako na komplikované a napínavé období, ale taky jako na něco, co nám přineslo nové cesty a úžasné možnosti,“ drží si svůj optimismus Renata Skoupá.