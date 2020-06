V noci ze soboty na neděli si malá dílna v Dolní Kamenici u Holýšova vyžádala zásah hned několika jednotek hasičů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Regina Hellová

Na místo vyrazily kromě profíků ze Staňkova i dobrovolné jednotky. Ovšem než si objekt vzali na starost hasiči, byla dílna na výrobu kartáčů do automyček podle informací Deníku uhašena nejprve laiky. Nebýt jejich rychlé reakce a zásahu, měl by požár mnohem větší dopady a dílna by nejspíš shořela celá. Pravděpodobná příčina vzniku požáru je závada v technice, konkrétně by mohlo jít o vadnou zářivku.