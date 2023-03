Požár vyhlášené a oblíbené restaurace Angusfarm v Soběsukách zasáhl mnoho lidí, kteří již od večera vyjadřují majitelům podporu. Škody jdou do desítek milionů korun.

Požár restaurace Angusfarm v Soběsukách. Foto: Hasiči Plánice | Foto: Deník/Daniela Loudová

K požáru vyjížděli hasiči po 18. hodině a lokalizovat se ho podařilo vzhledem k rozsahu až po 22. hodině. "Zasaženo bylo první patro. Podle prvotní informace se měl požár začít šířit od klimatizace. Čtyři osoby bez zranění se evakuovaly. Vzhledem ke skrytým ohniskům si velitel zásahu vyžádal na místo COBRU," uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar, který dodal: "Škoda je v nočních hodinách chvíli odhadnuta na 35 milionů korun. Zásah stále pokračuje a zasahující hasiči se teď zaměřili i na požární ochranu dvou sousedních objektů."

Na místě zasahovaly téměř dvě desítky jednotek hasičů. Několik jednotek kontrolovalo místo až do rána. "Vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru, měli by potvrdit či vyvrátit prvotní informaci, že požár se šířil od klimatizace," uvedl v pátek dopoledne mluvčí hasičů.

Restaurace Angusfarm je vyhlášenou svými steaky a velmi oblíbenou, ne nadarmo je oceňována mezi nejlepšími v ČR. I proto velký požár, který zničil tento podnik, nenechává spoustu lidí chladnými. "Tohle místo jsme milovali. Je za ním obrovský příběh mých přátel, kteří mu se skvělým týmem obětovali neskutečné úsilí a po letité rekonstrukci vybudovali jednu z nejlepších restaurací v ČR. V tuto chvíli dům hoří a já mám slzy na krajíčku. Naštěstí jsou doufám všichni v pořádku, držte se, myslíme na vás," napsal na sociální sítě Míra Hejda, který je známý jako moderátor, ale také producent a tvůrce mnoha projektů.

A není jediným. "Je to hrozné, co se může stát. Jezdili jsme tam tak rádi, byla tam vždy pohoda, užili jsme si parádní chvíle s rodinou. Držím jim hrozně moc palce, ať se jim to podaří opět postavit na nohy, věřím, že je to nesrazí na kolena," uvedla Renata Babková z Klatovska.

A takových lidí je mnoho, které požár zasáhl.

