Podobně to vidí i jeho kolega z branže Zdeněk Jaroš, který dlouhá léta provozoval vesnickou hospůdku v Dohalicích na Královéhradecku. „Během pár dní ji zavřu. Vždyť nikdo nechodí. Lidi si raději domů koupí výčepní zařízení nebo navštěvují ilegální vesnické kluby. A pro těch pár lidí, co sem v týdnu přijdou, nemá cenu to dál držet,“ řekl hospodský. Sám však doufá, že se situace zlepší. „Zatím zavřu jen do podzimu a pak se uvidí,“ doplnil.