Nová plechovková linka má kapacitu až 450 litrů piva za hodinu a investice do ní dosáhla 2 755 200 Kč.. „Výhodou plechovky je její nízká váha, skladnost a rychlé vychlazení. To jsou důvody, které v posledních letech přispěly k rostoucímu zájmu spotřebitelů o tento typ obalu. Další předností hliníku jako materiálu je, že ho lze recyklovat opakovaně prakticky donekonečna a jeho kvalita je přitom vždycky stejná,“ říká ředitel pivovaru Proud Michal Škoda.

V současnosti jsou plechovky Proudu tvořeny přibližně z 60 % recyklátem a cílem minipivovaru je tento podíl do budoucna navyšovat.

Pivo v plechovkách doplňuje stávající sortiment pivovaru Proud, který tvoří sudy a lahve. Nová linka je primárně určena pro stáčení limitovaných edic vyrobených pro speciální akce. „Prvními pivy, která se v Proudu stáčela do plechovek, byly speciál Ever Flowing Stream uvařený exkluzivně pro letošní ročník festivalu Obscene Extreme, limitka pro plzeňský hasičský sbor k jeho 130. výročí založení a Matylda pro vlaky ČD Nostalgie. Ve všech těchto případech je patrná také další přidaná hodnota plechovek, a to je ta, že nabízí větší prostor pro kreativitu a design obalu,“ dodává Michal Škoda.

Limitované edice v plechovkách jsou k zakoupení v Pivotéce v Pivovarském muzeu v Plzni a počítá se i s prodejem v e-shopu pivovaru Proud.