Ve středečním usnesení vlády je výjimka pro "Provozovny servisu a oprav silničních vozidel", sdružení požaduje její rozšíření na "Provozovny servisu a oprav silničních vozidel včetně prodeje vozů při dodržení maximálních preventivních opatření".

"Zákaz prodeje vozidel se ale bude přelévat do celého řetězce a ekonomické dopady tohoto rozhodnutí mohou být dalekosáhlé. Dealerství přitom navštěvují jednotky lidí denně a je velice jednoduché pokračovat s nejpřísnějšími protiepidemickými opatřeními, jako je nošení roušek, dezinfekce, dodržení bezpečné vzdálenosti či omezení počtu osob. Nyní je navíc zákaz prodeje velmi nešťastný, když vývoj výroby vozidel v Česku odráží pozvolné oživení poptávky po nových automobilech a také dodavatelé dohánějí, co se dá. Vláda by proto měla udělat vše pro zachování produkce autoprůmyslu, který je pro ČR klíčovým průmyslovým odvětvím," uvedl dnes prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí meziročně klesla o 24,3 procenta na 808 279 vozů. V září byla díky postupnému oživování poptávky nižší jen o 4,5 procenta, když automobilky vyrobily 119 722 aut.

Otevřené jen servisy a velkoobchod

Náhlé uzavření prodejen tak přinutilo automobilky ze dne na den přejít na on-line prodej. Otevřené zůstaly jen servisy a pokračuje velkoobchod. "Veškeré aktivity naší dealerské sítě, kromě servisních služeb, které zůstávají v plném provozu zachovány, přechází do digitálního prostředí a on-line komunikace se zákazníkem.

Prodejci jsou připraveni být zákazníkům nápomocni skrze telefonní spojení, e-mail či přes uzpůsobené konfigurátory na oficiálních webových stránkách, kde si zákazník sám může svůj vůz z pohodlí domova vybrat a dealer jej následně zkontaktuje. K předání nových vozů v době aktuálního nařízení vlády zákazníkovi, bude probíhat po předchozí dohodě s prodejcem, a to přímo až k zákazníkovi domů," řekla ČTK mluvčí Kia Motors Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Podle předsedy Asociace obchodu ojetými automobily Jiřího Grunda bude zákaz prodeje pro menší autobazary likvidační, několik desítek provozoven již letos skončilo po jarní vlně epidemie. "Ztráty půjdou do desítek až stovek milionů Kč měsíčně," dodal.