V roce 1993 to celé začalo. Otec se svými syny rozjíždějí v garáži svého domu ve Kdyni podnikání. Přicházejí první zakázky a trojice nadšenců, ve složení: táta nástrojař, mladší syn frézař a starší syn technolog a vizionář, zakládají malou rodinnou firmu Kovoobrábění Vojtěch Kohout. V listopadu 1996 pak vzniká společnost s ručením omezeným Strojírny Kohout.

Společnosti se v oboru dařilo, postupně se rozrůstala a její pozice na trhu sílila. Dnes je ryze česká strojírenská firma Strojírny Kohout v oboru významný pojem a ve svém týmu má zhruba stovku zaměstnanců. Většina produkce společnosti míří za hranice. Čile se zde investuje a společnost s příjemnou rodinnou atmosférou se dívá do budoucna s optimismem.

Jeden ze zakladatelů – starší z bratrů Vojtěch – bohužel před několika lety zemřel a otec je na zasloužilém odpočinku. Vedení podniku tak zůstalo na bedrech nejmladšího ze spoluzakladatelů – Zdeňka Kohouta, který se podělil o své zkušenosti a vize na příští roky.

„Když se ohlédnu v čase, s otcem a bratrem jsme začínali od nuly. Nedá se samozřejmě vůbec srovnávat například technologická vybavenost. Obráběli jsme na konvenčních strojích společnými silami odlitky pro místní slévárnu a na co jsme si nevydělali, to jsme prostě neměli. Jak postupně práce přibývala, tak díky skromnosti, pracovitosti a utrženým finančním prostředkům přibývaly investice do strojů a nástrojů potřebných pro naši práci. A když už nám garáž s ohledem na narůstající poptávku byla malá, pronajali jsme si halu, na její komín posadili plechového kohouta jako maskota firmy (smích) a nabrali první zaměstnance,“ vzpomíná Zdeněk Kohout, jednatel společnosti Strojírny Kohout.

Pracují zde od začátku firmy

Podnikatel velmi oceňuje fakt, že někteří zaměstnanci jsou ve firmě od jejích začátků. „Naši první zaměstnanci postupně odchází do penze. Dělá mi ale radost skutečnost, že řada z nich má zájem k nám i potom docházet alespoň formou brigády. Jinak zde máme tým lidí, kde všichni vedoucí pracovníci, technologové, programátoři a mistři vzešli od strojů. Svými schopnostmi, pracovitostí a loajalitou se tedy vypracovali na tyto dané pozice. Velice si proto vážím jejich práce a troufám si říct, že bez těchto klíčových lidí bych tak velkou firmu nezvládl řídit sám… Někteří lidé samozřejmě oceňují fakt, že jdou do práce, kde nejsou nějaké psychické tlaky, stresy a arogantní jednání. Sami jsme byli v roli zaměstnanců a dobře víme, čeho se vyvarovat,“ dodává Kohout s tím, že si zde samozřejmě také vychovávají mladé naděje. Firma dokonce některé absolventy podporuje formou stipendia už na škole.

Ve Strojírnách Kohout se navíc neustále modernizuje. V letošním roce navíc realizovali dosud nejvyšší investici v historii firmy za milion eur.

„Za tuto částku jsme pořídili a nainstalovali multifunkční obráběcí centrum s robotem na výrobu ozubení. Jedná se o první stroj tohoto druhu v ČR. Tímto krokem jsme tak zahájili realizaci naší dlouholeté vize, a to výrobu ozubených kol, společně s ulehčením od namáhavé fyzické práce našim šikovným zaměstnancům, kterou za ně přece může udělat robot. Uvolní se jim ruce a oni pak mohou v maximální možné míře využít svůj rozumový potenciál. Proto si myslím, že jsme se prostřednictvím naší letošní investice skutečně vydali správným směrem. A myslím, že další robot bude brzy následovat…,“ uzavírá Kohout.