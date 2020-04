Příčky a více soukromí. Kanceláře se po krizi změní

Do kanceláří se v pondělí začnou houfně vracet zaměstnanci. Čeká je ovšem jiný režim, než na který byli na pracovišti zvyklí. Přes rameno by si vzájemně koukat do monitorů neměli, improvizovaným poradám v kuchyňkách odzvonilo, a na těch oficiálních v zasedačkách se všichni najednou scházet nebudou.

Open office. Ilustrační foto. | Foto: Modernifirma.com

Personalisté v těchto dnech svolávají zaměstnance z jejich azylů v home office a informují je, jak budou v novém režimu fungovat. Cílem je nižší koncentrace lidí na pracovišti a také minimalizace následků, které by mělo jejich případné umístění do karantény, pokud by se nákaza znovu šířila. Část lidí proto bude nadále pracovat z domova. Pronajímatelé kancelářských center a jejich poradci už řeší dopady na fungování realitního trhu. Týká se to hlavně velkých otevřených prostor neboli open space. Moderních kanceláří jsou v Praze 3,7 milionů metrů čtverečních. “Odhadujeme, že v moderních budovách pracuje v otevřených prostorách až 80 procent uživatelů.,” uvádí Jan Mechl z poradenské společnosti JLL. Coworkingová centra srazil virus na kolena. Nastal konec sdílených kanceláří? Přečíst článek › Největšími nájemci jsou hlavně banky, pojišťovny a telekomunikační operátoři, následují je IT firmy. Některé společnosti už chystají instalaci příček a řeší, jak upravit provoz ve společných prostorách, jako jsou chodby, toalety a kuchyňky. Firmy budou zmenšovat svá sídla “V předchozích dekádách jsme sledovali zmenšování pracovního prostoru pro každého zaměstnance. Předpokládáme, že tento trend se na nějakou dobu zastaví a firmy budou sahat k separování prostor a většímu soukromí. Celková potřeba zvýšené plochy však bude pravděpodobně kompenzována zvýšeným podílem práce mimo kancelář,“ říká šalamounsky Petr Kareš z JLL. Výzkumy další realitní poradenské firmy CBRE už naznačily, že zaměstnanci se na práci na dálku dobře adaptovali a část z nich by v ní ráda pokračovala aspoň jeden den v týdnu. To může znamenat, že firmy budou svá sídla v delším časovém horizontu zmenšovat. Klesne tím nejen riziko případného přenosu nákazy, ale také náklady na pronájem a provoz kanceláří. Nový přístup developera: kanceláře postaví nájemníkům na míru Přečíst článek › „Vidíme, že firmy už hledají okamžité úspory fixních nákladů. Dochází tak nejen k propouštění či snižování úvazků, ale i hledání slev na nájmu komerčních realit. Aktuálně jednáme za řadu klientů nejen o možnostech snížení nájmů, ale i zmenšení pronajaté podlahové plochy,“ potvrzuje Radek Procházka ze společnosti Prochazka & Partners. Také podle JLL bude ze strany nájemců stoupat tlak na zkrácení pronájmů, dosud obvykle uzavíraných na pět až sedm let, aby firmy získaly větší flexibilitu a mohly lépenreagovat na nenadálé události. Nové kanceláře v budově Dynamica. Stačí si přinést počítač a začít pracovat Přečíst článek ›

