„Můj vzor tehdy byl Arnold Schwarzenegger. Tak jsme s kamarády začali chodit do posilovny ve Vejprnicích. O tom, jak správně cvičit, jsme nevěděli pořádně nic. Tehdy byl přístup k informacím velice omezený. Bylo to těsně po převratu, internet bylo neznámé slovo, knížky byly nesehnatelné, jediný zdroj informací byly časopisy o kulturistice, které u nás vycházely snad jen dva,“ ohlíží se na své začátky Vojtíšek, dnes už úspěšný fitness trenér a majitel posilovny v Plzni.

V posilovně jsem se pak potkal s Petrem Mádlem, který mu přiblížil základy správného posilování a s jeho pomocí začal cvičením doslova žít… „Společně jsme se tam pravidelně scházeli s bezva partou lidí, kteří se vzájemně povzbuzovali. Bylo úžasné na sobě vidět pokroky, což mě povzbuzovalo v dalším úsilí. Několikrát jsem se úspěšně zúčastnil závodů v benchpressu, mohu se pochlubit i jednou výhrou. Pravidelně jsem chodil cvičit celé mládí,“ pokračuje Vojtíšek.

Později mu ale už posilovna ve Vejprnicích začala být malá, a tak začal jezdit cvičit do Plzně, kde se setkal se spoustou stejných nadšenců, jako byl on sám.

„Několik let jsem cvičil společně s kulturistou Tomášem Pavízou, který mi ukázal další možnosti, které kulturistika skrývá. Jsem mu vděčný za vše, co jsem se naučil. Dalším dlouholetým parťákem, se kterým se mi bezvadně posilovalo, byl Jarda Bicenc. Protože jsem se musel na několik let vlastního posilování vzdát ze zdravotních důvodů, začal jsem snít o tom své znalosti a zkušenosti předávat dál. Svůj sen jsem si začal plnit, až když jsem se oženil. Při stavbě našeho domku jsme původně vedle domu plánovali garáž. Když jsme tam nad základovou deskou stáli s Tomášem Pavízou, jen tak ze srandy jsem nadhodil, tady by byla pěkná malá posilka. Tomáš hned začal popisovat, kam by umístil jaký stroj. Na kterou zeď dát veliké zrcadlo,“ vzpomíná na dobu, kdy zde měla vzniknout jen malá soukromá posilovna pro jednoho, dva lidi.

No, a protože je známo, že muž je hlava rodiny a žena krk, který tou hlavou otáčí, dodala tehdy jeho manželka: „No a co to udělat, aby tě to živilo? Zkušeností na to máš dost!“ Touto větou pak začal mít jeho sen reálné obrysy. „Tomáš mi pomohl s výběrem strojů do posilovny, protože se dobře znal s Petrem Grünem, známým výrobcem posilovacích strojů. Společně jsme sestavili stroje na míru naší „garáže“. Jsem rád, že mohu s jeho firmou nadále spolupracovat,“ pochvaluje si dobré vztahy.

Aby mohl legálně poskytovat trenérské služby, musel absolvovat trenérské zkoušky. Pro svou certifikaci si vybral Trenérskou školu Petra Stacha v Praze. „Petra Stacha jsem si vybral, protože jsem ho obdivoval pro to, co dokázal v tomto sportu. Byl mistr ČSSR v kulturistice v letech 1974 až 1978 a mistr Evropy v letech 1975 a 1977. Zúčastnil se více než 60 kulturistických soutěží, na jedné z nich jsem se s ním seznámil a posléze při docházení do jeho školy jsme se stali dobrými přáteli,“ dodává Vojtíšek.

Od kamarádů po známé osobnosti

Na podzim roku 2009 byla posilovna Home Fitness hotová a od prosince téhož roku ji oficiálně otevřel. Ze začátku byli jeho klienty jen kamarádi, ale díky jejich osobním doporučením se mu klientela rychle rozrostla a mohl se věnovat trénování na plný úvazek. Mimochodem sem svého času chodila cvičit značná část A týmu plzeňských hokejistů v čele s Martinem Strakou.

„Jsem velice hrdý, že si mé služby vybral i známý politik Milan Chovanec, kterému jsem pomohl s jeho obrovskou redukcí váhy, ještě před tím, než se stal ministrem vnitra. V té době se se zájmem o mé služby doslova roztrhl pytel,“ připomíná slavné politikovo hubnutí.

Protože ale v původní stavbě nebyla šatna ani toaleta, rozhodl se prostory rozšířit. V roce 2013 kromě šatny a toalety přistavěl ještě jednu další místnost.

„Nyní tak mohu své služby poskytovat jak klientům, kteří požadují naprosté soukromí, tak i skupinkám kamarádů, co sem rádi chodí společně a u cvičení se baví i vzájemně hecují. Baví mě tvořit tréninkové plány a jídelníčky přesně na míru potřeb svých klientů. Také díky Pavle Šlajsové, od které odebírám výživové doplňky. Své trenérské zkušenosti jsem mohl zhodnotit při přípravě několika svých svěřenkyň na soutěžích v naturální kulturistice a fitness jak v Čechách, tak v zahraničí. Největších úspěchů jsme dosáhli na Mistrovství Evropy v Itálii, odkud má svěřenkyně přivezla tři zlaté medaile a z Mezinárodního mistrovství v Anglii si druhá svěřenkyně přivezla další zlato," popisuje.

Díky této soutěži měl také možnost podívat se do Melbourne v Austrálii, což byl podle jeho slov neskutečný zážitek.