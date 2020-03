Firma obstála v republikové konkurenci. Dvakrát se stala společensky odpovědným zemědělcem roku – poprvé v roce 2017, podruhé v roce 2019 a našla své místo i mezi Českými 100 Nejlepšími za rok 2019. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti nejvyšších vládních představitelů včetně předsedů Senátu a Poslanecké sněmovny. Deník se v rozhovoru s Jaroslavem Hánou zeptal, jak lze ustát tvrdou konkurenci a jak si stojí české zemědělství.

Stali jste se společensky zodpovědným zemědělcem roku už podruhé. Co všechno musíte udělat, abyste tohoto titulu dosáhli a obhájili ho?

Není to jen o hospodářských výsledcích. Společenská odpovědnost podniku znamená důsledné plnění i dalších funkcí, ne jenom ekonomických, zejména pak v sociální a kulturní oblasti. Jedná se o zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, rozvoj venkova, podpora sportu a vzdělávání. Cítíme potřebu okolí pozitivně ovlivňovat a udržovat i mezilidské vztahy.

Jaký je tedy ten vztah k životnímu prostředí?

Aplikujeme sedmihonný osevní postup, kde hnojíme statkovými hnojivy, která vznikla v živočišné výrobě ve formě chlévské mrvy a kejdy. Celkový stav skotu je adekvátní naší výměře zemědělské půdy. Dostatečná zásoba humusu a hluboká orba zvyšuje retenci vody v půdě. Jsme si vědomi, že zadržování srážkové vody je zásadním příspěvkem, jak čelit postupující klimatické změně. Ovšem v současné době se nám zemědělcům vyčítá, že hnojíme více. Díky výzkumu a vývoji se v menší míře aplikují hnojiva a ostatní chemické přípravky do půdy. Jako první v Plzeňském kraji, jsme před několika lety letecky aplikovali do porostu kukuřice biologickou ochranu rostlin – dravou vosičku (trichogramma) proti zavíječi kukuřičnému. Každoročně zvyšujeme biologickou ochranu na větších plochách kukuřice a tím snižujeme používání pesticidů.

A jak si s tím stojíme ve světě?

Česká republika aplikuje 1,6 kg pesticidu na hektar. Rakousko 2,5 kg, Německo 3,0 kg, Holandsko 6,2 kg a Belgie 7,8 kg. Stejný stav je i při používání průmyslových hnojiv kde se u nás spotřeba pohybuje kolem 129,0 kg čistých živin na hektar zemědělské půdy. Všechny bývalé státy EU 15 spotřebovávají podstatně více, Holandsko a Belgie kolem 300,0 kg čistých živin na hektar.

V čem ještě můžeme konkurovat evropským zemím?

Například i v dojivosti. Naše roční užitkovost dojnic se pohybuje kolem 10 a půl tisíce litrů mléka. V Holandsku je to 7 tisíc. Česká republika je v užitkovosti čtvrtá v Evropě a šestá ve světě. Není jednoduché tolik dojnic nakrmit, výživa je velmi důležitá, a to od stopových prvků až po základní složky. Snažíme se jít inovativní cestou a dělat některé věci jinak než ostatní. Proto přidáváme dojnicím do krmné dávky lněné semínko, abychom mléko obohatili o omega 3 mastné kyseliny a zavázali jsme se chránit životní prostředí zařazením Easy Linu do krmné dávky zvířat což snižuje produkci metanu.

Kromě lněného semínka se věnujete ale i jiným netradičním plodinám, je to tak?

Ano. V rámci rostlinné výroby máme i několik netradičních plodin. Jsou to ostropestřec mariánský, který se využívá pro výrobu potravinových doplňků na podporu léčby nemoci jater a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích probíhají na našich pozemcích pokusy s pěstováním kotvičníku zemního a maralího kořene. Jsme detašovaným pracovištěm České zemědělské univerzity v Praze, která se zabývá výzkumem léčebného konopí. Zkoušíme i technické konopí, které jsme v loňském roce zaseli na ploše sedmi hektarů. V letošním roce zvyšujeme osevní plochu na 45 hektarů. Spolupracujeme s firmou INEXPORT s.r.o. na pilotním projektu pro pěstování průmyslového konopí. Jsme průkopníkem v České republice, kde po usušení a následné separaci květů, listů a semen připravíme zboží pro čínského odběratele. Kanabidioly (CBD) obsažené v konopí se využívají ve zdravotnictví a kosmetickém průmyslu.

V zemědělství se pohybujete více než 45 let. Dělalo se tenkrát něco jinak? Bylo poctivější?

V roce 1988 jsem nastoupil jako předseda někdejšího JZD. Hospodařili jsme v rámci 15 vesnic a na pozemcích v okolí Poběžovic, Horšovského Týna a Domažlic. To celé zahrnovalo 496 pracovníků a 98 stájí. Dnes máme 25 vesnic, 12 stájí a obhospodařujeme to s 91 pracovníky. Nahoru šla produktivita práce, bez toho by se totiž zemědělství dělat nedalo. Dřív se také používaly silnější chemikálie a ve větších dávkách, to už dnes také neplatí. Vše díky výzkumu a vývoji. V minulosti se používaly jiné traktory a stroje, dnes jsou sice mnohem větší a kdekdo nám to vyčítá, ale bez toho by se produktivita práce na takové úrovni, kterou si dnešní doba vyžaduje, udržet nedala.

A co budoucnost, mladí se do zemědělství moc nehrnou…

Zemědělská technika dnes je již na takové úrovni, že dokáže sama za pomoci GPS zvládnout pojezdy na polích bez ovládání přítomným traktoristou který se jen před koncem pole ujme řízení a stroj otočí. Je to pohodlnější než řídit veřejnou dopravu ve městech, kde se musí sledovat silniční provoz každou vteřinu a dávat pozor třeba na neukázněné cestující. Přestože průměrná měsíční mzda v naší společností byla v roce 2019 kolem 32 tisíc korun plus daňově zvýhodněné benefity, penzijní připojištění, strava zdarma a další benefity, mladé to do zemědělství neláká, neboť musíme vzít v úvahu sezónnost a práce o víkendech a o svátcích. Dnes je to úplně jiná práce než tehdy, nejde o tak náročnou fyzickou práci jako kdysi bývala. Do budoucna budou všechno řídit počítače, pokrok je v tomto směru obrovský.

A podporujete ty mladé?

Ano. K nejmladší generaci přistupujeme aktivně. Žáky místních školek a základních škol každý rok seznamujeme s naší technickou, ať už jsou to traktory nebo technologie v živočišné výrobě. Podpořili jsme ale i dětský domov ve Staňkově, Diecézní charitu Plzeň a Domov sv. Karla Boromejského. Sponzorujeme dětské dny, plesy a naprosto většinu společenských akcí pro mladé lidi, které se konají v obvodu působnosti naší společnosti.

Poslední otázkou zamíříme do budoucnosti firmy. Co plánujete dál?

Dokončili jsme stáje ve Březí a stavíme novou dojírnu v Srbech. Původní dojírna dovezená z USA je už 20 let stará a technologie potřebuje inovovat. Zkoušeli jsme nové technologie a inspirovali se i v zahraničí, takže se pouštíme do inovativní dojírny, která bude jediná v republice. Vejde se do ní více dojnic, z původního stavu dvakrát dvanáct na dvakrát šestnáct. Zvýšíme tím produktivitu práce i stav dojnic. Na místo staré dojírny, kterou zbouráme, zajistíme ustájení pro dalších 82 dojnic. V budoucnu chceme zvýšit stav dojnic z 1020 na 1200. V loňském roce jsme otevřeli minimlékárnu v Srbech. V současné době prodáváme a nabízíme jogurty v 25 různých příchutí včetně dalších mléčných výrobků (zákysů, kefírů a tvarohů). Jako první v České republice připravujeme tvaroh s příchutí čínského hlohu peřenoklaného, který zlepšuje funkci srdce, snižuje krevní tlak a klidní zažívací potíže.