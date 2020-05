Díky rozvolňování opatření mohou mít od pondělí restaurace, hospody a kavárny otevřené předzahrádky. Majitelé jsou povětšinou natěšení, najdou se ale i tací, kteří si počkají na úplné otevření podniků. To se chystá od 25. května. Deník oslovil majitele 20 podniků napříč krajem a ptal se na jejich pocity a názory.

Otevření předzahrádek jednoznačně vítá Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni provozuje mimo jiné Potrefenou Husu, Plzeňku nebo Lékárnu. „Zahrádky jsme nalakovali a vyčistili, aby se tam hostům líbilo. Moc se na ně těšíme,“ řekl. Na letošní první hosty na zahrádce se těší i majitel restaurace Beer Factory a plzeňský sládek Josef Krýsl. „Otevřeme jak zahrádku v ulici, tak tu ve vnitrobloku, kde je hodně místa. Na hygienická opatření jsme připraveni,“ vysvětlil Krýsl.

Terasu zpřístupní i Klášterní restaurace v Kladrubech. „Nyní prodáváme jídlo ze dveří, ale od pondělí otevřeme terasu, i když v tuto chvíli nevíme, za jakých podmínek ji budeme moci provozovat. Určitě se budou muset zachovat bezpečné rozestupy. Na druhé straně je dobře, že to už neplatí pro rodiny, které mohou sedět pohromadě,“ uvedl majitel restaurace Milan Tolar.

Třeba ale provozovatel Restaurace Lev v Klatovech Jiří Kotan příští týden ještě neotevře. „Chceme počkat na úplné otevření restaurací včetně vnitřních prostor, abychom nabídli našim hostům úplný servis. Druhým důvodem je i to, že nechceme spoléhat na počasí. V případě, že bychom měli v kuchyni vše připraveno, navařeno, a najednou by přišel déšť a nikdo by nepřišel, tak by to pro nás bylo ještě více ztrátové, než kdybychom měli zavřeno,“ sdělil Deníku.

Že by v souvislosti s možným otevřením zahrádek rostl počet žádostí o jejich zřízení, zatím úředníci v kraji neevidují. Například v Domažlicích totiž není zřízení předzahrádky jen tak. Žádost musí projít radou a žadatel potřebuje vyjádření památkářů. „Počet předzahrádek na náměstí je dlouhodobě stabilní,“ sdělil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Podnikatelům by mohlo alespoň částečně ulevit odpuštění místních poplatků za předzahrádky. V Plzni mají poplatky v gesci jednotlivé obvody. Nejvíce předzahrádek se tam nachází na území třetího městského obvodu. "Přikláníme se k řešení, že pro letní sezónu, s mírným přesahem do podzimu, bychom chtěli poplatky za předzahrádky odpouštět," uvedl starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka s tím, že místní poplatek za předzahrádky by se nemusel vybírat pravděpodobně až do konce října.

ANKETA DENÍKU

DOMAŽLICKO

Pavel Ševčík

Restaurace Pod Bránou v Domažlicích

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Jak bude vypadat první den? To by mě taky zajímalo. Má cenu otevírat zahrádku se třemi stoly? Uživí to servírku? Co s jídlem když bude pršet? Zatím nemám moc jasno. Novinky v sortimentu jsme zkoušeli spíš do teď, byl na ně čas. Některé se docela chytily.

2. Jak jste překonali období, kdy muselo být zavřeno?

Prodáváme z okýnka, rozvážíme, a navíc jsme odpočatí a i na vymalování jsem měl čas. Musím říct, že si připadám jako ve státním. Ráno sice pořád jedu od 4.00 ale dělám nejdéle do dvou. To by byla pohoda. Jen ten prodělek místo obvyklého zisku to trochu kazí. Zaměstnance jsme propustili jednoho. A to proto že si pořídil opravdu zvláštní a neviditelný pracovní úraz ve zkušební době, a i práce byla problém. Ty naše samozřejmě nepropouštíme, s platy nám pomohl kurtzarbeit, ovšem peníze nám finanční úřad zatím neposlal, a také ošetřovné na děti. Nejde podrazit lidi při prvním problému, a pak po nich chtít výkony. A u nás to není úplně pohoda.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Do okýnka chodí převážně naši zákazníci. To je asi jediný kontakt.

Marek a Lenka Beckovi

Restaurace U Kulináře v Domažlicích

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

I my bychom na tuto otázku rádi znali odpověď. Předpokládáme, že 11.5. při otevření pomyslného okénka s naší již tak malou terasou a nejistotu dobrého počasí bude situace pravděpodobně stejná jako v době úplného zavření, ovšem rád bych se mýlil.

Ano novinky pro hosty určitě chystáme.

2. Jak jste překonali období, kdy muselo být zavřeno?

V době zavřené restaurace jsme v první fázi udělali velký sanitární úklid, poopravili co bylo zapotřebí. Nyní se zabýváme úpravou jídelního lístku. Na začátku období jsme si mysleli, že jde o pouhých deset dní, tak jsme to brali jako firemní dovolenou. Poté, co se rozhodlo, že opatření bude trvat několik měsíců, tak jsme zvažovali jak dlouho s našimi životními úsporami vydržíme. Na druhou stranu jsme strávili báječné chvíle jako rodina, což jsme si předtím mohli málokdy dopřát.

Bylo to ale drahé období a od státu jsme nedostali nic.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Co se týče hostů, tak pouze několik blízkých přátel nám občas zavolá, jak situaci zvládáme a kdy budou moci přijít na pivo. Ostatní naši stálí zákazníci dostanou e-mail, kdy bude restaurace otevřena.

Eva Vlčková

Kavárna Esence ve Kdyni

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

První den otevření naší zahrady bude výjimečný tím, že pondělky máme normálně kavárnu zavřenou. Novinkou jsou nová posezení v zahradě a vůbec úprava celé zahrady.

2. Jak jste překonali období, kdy muselo být zavřeno?

No jak jsme to překonali. Drželi jsme se zuby nehty a přežili jsme. Hlavně díky tomu, že nemá kavárna žádné zaměstnance. Zato podpora malých s.r.o. od státu naprosto nulová.

Výhodou byla možnost otevření okénka. Dům je zrovna tak pěkně uzpůsoben, že jsme nemuseli dělat žádné úpravy pro okénkový prodej, máme také platební terminál pro bezdotykové platby.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Ano, pokračujeme stále v reklamách na sociálních sítích, lidé vědí, co zrovna máme dobrého k naší výjimečné kávě, co se děje nového. Velmi rádi komunikujeme s našimi hosty, do naší kavárny chodí totiž příjemní a pohodoví lidé, a ti nás ve většině chodí podporovat i do okénka, toho si moc vážíme a velmi děkujeme za tuto podporu a už se na všechny od 11.5. těšíme.

Jindřich Rejšek

Rekreační středisko Rybník v obci Rybník

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

S ohledem na příhraniční lokalitu a charakter našeho podniku, restauraci zprovozníme až v úterý 26. května a věřím, že nás navštíví především místní štamgasti a možná cyklisté z blízkého okolí.

Hned od středy 27.5. budeme hostit skupinu 60 hostů z okolí Pardubice , takže naštěstí už bude ,,živěji". Pro naše hosty jsme během této nevítané pauzy stihli mimo jiné nachystati nový jídelní lístek s řadou novinek.

2. Jak jste překonali období, kdy muselo být zavřeno?

Období nuceného uzavření provozů jsme překonávali asi podobně jako jiní kolegové z našeho oboru. Pomoc státu nám živnostníkům vnímám na rozdíl od pomoci poskytnuté v okolních státech jako naprosto nedostatečnou a navíc pomalou.

Státním nařízením uzavřený podnik našeho tipu (s ohledem na lokalitu bez ubytovaných hostů, turistů, návštěvníků ze SRN - bez možnosti rozvozu, prodeje z okénka) má i v době absolutního uzavření větší náklady, než činí ta osamělá a zejména politiky z hnutí ANO opěvovaná ,,pětadvacítka" - ta pro nás dosud jediná vyplacená podpora.

Například bezúročnou půjčku pro podnikatele COVID č.1 vnímám jen jako špatnou státní propagandu, ta malá čísla kladně vyřízených žádostí mi přijdou až směšná. Samotné zpracování žádosti bylo navíc velice složité a do dnešního dne nám nebyla i přes včasné podání zaslána jakákoliv odpověď .

Svých zaměstnanců si vážíme a proto jsme si je ponechali. Někteří zůstali doma, jiní se věnovali následné údržbě a dalším brigádám. Horší je to se životní situací u spolupracovníků na DPP a DPČ, na které stát až dosud jaksi zapomněl a to i přes to, že si vše musí sami hradit a odvádět stejně jako ze svých mezd zaměstnanci a my OSVČ.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Ano, řešili jsme z počátku hlavně storna objednávek, později požadavky na změny termínů a nyní nové objednávky hlavně na léto a podzim tohoto roku, což je daleko pozitivnější, než období před necelými 2 měsíci.

Velký dík patří všem hostům, kteří nám vyjádřili podporu koupí voucherů na budoucí libovolnou útratu u nás (ubytování, služby, restaurace).

Bez finanční podpory od našich hostů a přátel bychom se momentálně neobešli!

KLATOVSKO

Pavel Chmelík

Žíznivej kozel, Klatovy

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

První den bude v režimu terasy, tak doufejme, že bude hezké počasí. Pro návštěvníky bude přichystán nový jídelní lístek a zvětšili jsme kapacitu terasy.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Čas, kdy byla restaurace uzavřena, jsme využili ke zlepšení našeho technického zázemí v kuchyni.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

S hosty jsme v kontaktu například i přes sociální sítě a děkujeme jim za podporu, kterou nám po celou dobu vyjadřovali. Už se na ně těšíme.

Václav Jandoš

Klatovský dvůr, Klatovy

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Otevřeme pro návštěvníky terasu a z novinek se mohou těšit na točenou zmrzlinu, nové druhy nealkoholických nápojů a rozšíříme i nabídku piva.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Prodávali jsme jídlo přes okénko a také jsme ho rozváželi. Kromě toho jsme udělali nový bar, obnovili jsme zařízení restaurace a upravili i terén okolo terasy.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Ano, podporovali nás i nákupem přes okénko a těšíme se, až přijdou posedět.

Jiří Nový

JEZ & SPI, Plánice

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Otevírat budeme pravděpodobně až 27. května, protože ubytování se otevírá až v další vlně – 25. května. Do konce června pojedeme nejspíše zimní otevírací dobu, tedy středa až neděle.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Naplno jsem se věnoval otevření naší druhé pobočky JEZ & SPI v Sušici (dříve hotel Fialka), kde budeme restauraci pronajímat.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

V kontaktu s hosty jsem byl především kvůli zrušení či přesunutí rezervace.

Petr Zamiška

Hostinec u Michala



1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Otevřeme terasu, ale budeme zvědaví, zda někdo tady na Šumavě přijde; nehlásí ideální počasí. Novinky nechystáme, budeme navazovat na již rozjetou nabídku čili především šumavskou kuchyni.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Po měsíci karantény jsme otevřeli o víkendech okénko. Udrželi jsme naštěstí všechny zaměstnance, ale museli jsme pro ně nalézt jinou práci, a tak jsme upravovali interiér.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

S hosty jsme byli v kontaktu hlavně přes okénko.

PLZEŇSKO

Luboš Kastner

společnost Hospodska, Plzeň

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Vytvořili jsme například nové, jednostránkové menu pro první dny po otevření a už máme hotové i menu na léto.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Bojujeme o přežití. Zatím bych nehodnotil, jak jsme toto období zvládli.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Samozřejmě. Bavili jsme se o tom, co bychom měli nabízet k jídlu. Velkým hitem je teď hlavně jídlo do ruky, konkrétně třeba smažený sýr v domácí bulce, po kterém je na Doubravce v Kozlovně obrovská poptávka.

Josef Krýsl

Beer Factory, Plzeň

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Chystáme navařit nějaká nová piva, v jídle změny nebudou. Novinky připravujeme až po úplném otevření restaurace.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Těžce. Propad tržeb je tak veliký, že budeme mít co dělat, abychom to dohnali.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Ano. Jídlo z okének jsme sice nevydávali, protože v centru Plzně je poměrně silná nabídka, ale dál jsme našim klientům prodávali pivo a snažili se fungovat. Bylo moc hezké pozorovat, jak velký zájem mají lidé o naše pivo.

Lukáš Horyna

Pivovar Pod Lípou, Kyšice u Plzně

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Novinky zatím nechystáme, uvidíme, jak se provoz pivovaru rozběhne.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Nebylo to jednoduché, ale v pivovaru máme otevřené okénko pro výdej piva, nealkoholických nápojů nebo i rychlého občerstvení. Pivo a jídlo svým klientům také rozvážíme.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Ano, po celou dobu uzavření podniku – buďto prostřednictvím našeho okénka v pivovaru nebo na sociálních sítích.

Filip Kučera

Rango Restaurant, Plzeň

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Nic speciálního jsme si nepřichystali. Očekáváme, že zatím budou chodit převážně naši klienti, kteří si od nás momentálně kupují jídlo s sebou.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Uzavření restaurace jsme využili hlavně k rekonstrukci prostor, kdy jsme předělali interiéry restaurace. Dále máme novou kuchyni a zázemí.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Určitě byli. Máme okénko a také rozvážíme jídlo. S hosty jsme se také bavili na sociálních sítích.

ROKYCANSKO

Zdeněk Chmelíř

Pivnice U Chmelířů, Rokycany

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Už se moc těším. K dispozici bude celá zahrada včetně trávníků, takže požadovaný odstup dodržíme včetně samostatného přístupu na sociální zařízení. A předností je zastřešená terasa.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Zpočátku brigádně při štěpkování v lese. Zapojil se také syn u České pošty. Pak jsem otevřel „PET“ okénko a zájem je obrovský. Někdy je až těžké štamgasty odehnat.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Samozřejmě, ale bez osobního kontaktu to není to pravé ořechové.

Tomáš Grimm

Minipivovar U Stočesů

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Hned 11. května by to mělo být hektické. Místo si zamluvila třeba skupina fotbalových odborníků. Nelenili jsme a návštěvníkům nabídneme polotmavého radlera. Na léto pak lehčí desetistupňové pivo.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Rvali jsme se jako lvi. S využitím webových portálů, takže rozjezd obědů považuji za perfektní zkoušku.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Využívali jsme zejména sociální sítě a návštěvy našich věrných štamgastů při odběru do PET lahví.

Jaroslava Háková

Restaurace U Václava, Rokycany

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

V první řadě nás čeká osvěta – zda točit do skla, nebo do kelímků a jak zpříjemnit štamgastům návrat po dlouhé přestávce.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Přestože jsme se pustili do výdeje obědů a točeného piva přes okénko, bylo to moc těžké. Rozhodně by nás to neuživilo.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Pochopitelně a už mám signály, že si chlapi prý vezmou dovolenou, aby si mohli ztracený čas alespoň trochu vynahradit. Jsou v tomhle směru horší než ženské.

Tomáš Fiala

Selský Dvůr, Biskoupky

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Já jsem sice vařil pro první linii na pardubickém letišti, ale kolegové doma nezaháleli. V Biskoupkách i v Hřešihlavech jsme realizovali zajímavé úpravy. S důrazem na vodáky a dlouhodobější pobyt.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Těžce, ovšem na druhou stranu bez ztrát. Personál se nezměnil a chci zdůraznit, že jsme o žádné státní příspěvky nezažádali.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Byli, stále jsme a určitě budeme. Jsem v tomto směru obrovským optimistou!

TACHOVSKO

Tomáš Nimč

Kostelecká hospůdka, Kostelec

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Momentálně prodáváme zmrzlinu a další sortiment z okénka, ale příští týden otevřeme altánek. Uvnitř jsme dělali generální úklid a potřebnou údržbu.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Pomohla nám hodně obec, která nám odpustila nájem. Jinak jsme přežili díky finanční rezervě a navíc chodím ještě do další práce.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Lidé se na otevření těší, říkají nám o tom, těší se nejen na pivo, ale hlavně na to setkávání a povídání si.

Pavel Janoušek

Sportbar Májovka, Tachov

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Zatím budeme otevírat jen terasu, více nemůžeme. Jinak jsme malovali zázemí, toalety a opravovali některé stoly.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Bylo to velmi těžké, ale těžké to bude i teď. Na terase bude moci sedět jen osm lidí, takže to není žádná sláva, ale vše ukáže až čas.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Prodej přes okénko jsem neděla, protože naproti je samoobsluha, takže by bylo složité dodržet potřebné odstupy. Jinak se stálými zákazníky v kontaktu jsem, občas si voláme.

Milan Tolar

Klášterní restaurace, Kladruby

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Od pondělí bychom mohli mít otevřenou terasu, za podmínek, které nám určí, takže uvidíme. Jinak restauraci máme nově vymalovanou a měnili jsme stoly.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Finančně to je velká újma, přišli jsme o tržby z Velikonoc, z festivalu jídla, ze zahájení sezony. Lidi, s nimiž jsem byl dohodnut k nástupu, jsem přijmout nemohl, budeme to řešit brigádně.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Máme prodej jídel přes dveře, se zákazníky se vídáme.

Václav Holub

Café U Venyho, Tachov

1. Jak bude vypadat první den po otevření? Chystáte pro hosty nějaké novinky?

Velkou novinku poznají hosté ihned, jak vejdou dovnitř, předělal jsem totiž celý interiér kavárny.

2. Jak jste překonali období, kdy musely hospody zůstat zavřené?

Naštěstí jsem měl finanční rezervu, díky které jsem vydržel. Tu kdybych neměl, tak nevím, jak by se dalo vydržet. Pomohl také příspěvek od státu.

3. Byli jste v kontaktu s vašimi hosty?

Skoro měsíc jsme měli úplně zavřeno, pak jsme zařídili prodej ven, tedy kávu s sebou, pečivo, lidé si také mohli objednat a přijít pro zákusky.