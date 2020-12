„Oproti jiným měsícům máme devatesátiprocentní ztrátu. Slíbený kompenzační bonus považuji za reklamní tah,“ míní Petr Gust, provozovatel restaurace Na Mlýnské ve Staňkově. „Kdy jindy mají hospody vydělat než před Vánoci, přes svátky už nikdo chodit nebude. Je to systematické likvidování malých a středních podniků“ uvádí svůj pohled Gust.

Problém také podle provozovatele restaurace je, že lidi se do hospody nevrací, místo toho se naučili nakupovat levné náhražky, které konzumují doma. „Myslím si, že lidé se bojí sednout si do hospod, i ti co dříve chodili, si teď stejně jídlo vezmou raději do boxu,“ uvádí Gust.

„Já naštěstí jsem ve vlastní restauraci, ale kdybych měl platit nájem? Nedokážu si představit, jak to ostatní hospodští můžou zvládnout,“ líčí Petr Gust. Majitel provozuje s restaurací i penzion, který musí také od pátku uzavřít. „Nemůžu ale ani ubytovat lidi, kteří projíždí. Pouze dělníky, kteří zde pracují. Když přijede dělník z Brna, mohu ho ubytovat, ale pokud přijede rodina na výlet a bude tady chtít přestat, tak to už nemůžu, protože nejdou do práce? Jakou to má logiku?“ líčí Petr Gust.

Budoucnost hospod spatřuje jako velice nejistou. „Firmy začnou propouštět, servírky, hospodští půjdou na pracák. Je to katastrofický stav, který bude mít dopad na další generaci. Rozdávat z cizího umí každý, ale někdo to bude muset zaplatit,“ dodává Petr Gust.

Podobně vnímá situaci majitel domažlické restaurace Chodská rychta Nexhat Kabashi. „Bonus nám nepomůže, podle mě nás letos nezachrání nic, už poslední dva měsíce jsem tady byl zadarmo,“ míní majitel.

Restaurace Chodská rychta bude však dále nabízet prodej přes okénko. „Vidím to ale špatně, budu pokračovat dál, ale jak dlouho to takhle může fungovat, to fakt nevím,“ líčí Nexhat Kabashi.