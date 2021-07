Čtyřhvězdičkový hotelový komplex byl několik měsíců zcela uzavřen. Po částečné rekonstrukci se s příchodem prázdnin opět otevírá veřejnosti. „Hotel Lorkova vila je historicky majetkem České republiky a spadá pod resort Ministerstva zdravotnictví. Když vypršel nájem předchozímu soukromému provozovateli, rozhodlo se ministerstvo provozovat hotel prostřednictvím některé ze svých přímo řízených organizací. A protože naše Horské lázně Karlova Studánka mají v Moravskoslezském kraji největší zkušenosti s poskytováním tohoto druhu služeb, padla volba na nás. Od dubna letošního roku tak hotel provozují naše lázně,“ vysvětluje ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka.

Ten chce při provozování hotelu navázat na tradici věhlasných lázní a nabídnout vyhlášené lázeňské procedury také v podhůří Beskyd. „V nabídce relaxačních procedur nebudou chybět například masáže, rašelinové obklady, zábaly, bylinné termofory nebo relaxační koupele,“ přibližuje Poštulka. Hotel ale nabídne také speciální pobytové balíčky, skvělou gastronomii a zaměřit se chce pro svoji výhodnou polohu i na rodiny s dětmi.

„Pro děti máme krásné venkovní hřiště a jako jediní v okolí také venkovní přírodní koupaliště. Sportovní nadšenci zase určitě ocení multifunkční hřiště, kde si mohou zahrát tenis, basket, volejbal, nohejbal, tenis nebo badminton. Veškeré sportovní potřeby si lze u nás samozřejmě zapůjčit,“ dodává ředitel Horských lázní Karlova Studánka.

Čtyřhvězdičková úroveň

Přestože hotel před sedmi lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí, musely do něj lázně investovat ještě před jeho otevřením několik miliónů. „Sedm let intenzivního provozu a uzavření hotelu od října 2020 zanechalo své stopy. Pokud má hotel nabízet služby na čtyřhvězdičkové úrovni, bylo nezbytné celou řadu věcí opravit, obměnit nebo dokoupit,“ vysvětluje ředitel s tím, že hotelový komplex by chtěl určitě rozvíjet i v budoucnu. Rád by například zastřešil terasu tak, aby se z ní mohli hosté kochat nádhernými výhledy do hor po celý rok, a v úvahu podle něj připadá i vybudování fitness centra.

Horský hotel Lorkova vila se nachází na samém konci obce Čeladná na úpatí hory Smrk a toku říčky Čeladenka. Základy k jeho vzniku položil vlivný brněnský advokát Jaroslav Lorek, který se rozhodl vybudovat pro svou rodinu sídlo k rekreačním účelům.

Vila jeho rodině začala sloužit v roce 1935. Po únoru 1948 byla vila advokátovi zkonfiskována a zrekonstruována pro potřeby Krajského výboru KSČ, který postupně na tomto pozemku komplex rozšířil o restauraci a ubytovací zařízení, čímž se stal z původní Lorkovy vily hotel. K objektu přibyly chaty a okály. A když se komplex dočkal i miniaturního koupaliště s ohřívanou vodou, měly se rodiny významných členu KSČ od 70. let až do roku 1989 kde rekreovat.

Návrat k původnímu názvu

V rámci následného restitučního řízení byla vila vrácena zpět do rukou Lorkových potomku. Ti se ji rozhodli darovat Okresní hygienicko - epidemiologické stanici ve Frýdku-Místku s tím, že Čeladenka začne sloužit především k ozdravným pobytům dětí a mládeže. Tak se do velké míry skutečně stalo.

Objekt však postupně chátral, omezil pobyty pouze na letní období, až zcela přestal sloužit svému účelu. Od roku 2014 provozovala hotel soukromá společnost Kovotour Plus pod názvem Horský hotel Čeladenka. V roce 2014 prošel hotel komplexní rekonstrukcí i díky finanční podpoře z fondu Evropské unie. Nyní hotel spravují Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik a vrací se zpět k původnímu názvu Lorkova vila.