Ochranné pomůcky nepoužívají jen zdravotníci, ale také pracovníci především v potravinářském průmyslu. Vedení společností v Klatovech se většinou shodují, že zásoby mají, ale jen na to, aby udrželi svůj provoz, darovat dál nemohou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Zásoben je dostatečně Drůbežářský závod v Klatovech. „Myslím si, že ochranné pomůcky i dezinfekce by nám pro zaměstnance měla stačit. Máme všeho dost,“ řekl ředitel klatovského závodu David Bednář, který dodal, že i když zásoby mají, pomoci jiným nemohou. „Řešili jsme to v rámci naší skupiny, protože máme firem v našem holdingu víc. Zásoby by nám měly dostačit k tomu, abychom udrželi náš provoz, nejsme schopni dávat dezinfekci dál. Tím, že jsme potravinářský provoz, tak jsou zvýšeny nároky dezinfikování.“