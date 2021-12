Na Chomutovsku dojí krávy Merlin. Majitel plánuje výstavbu robotické stáje

Hovoříme spolu ve stínu altánu u malého unikátu – samoobslužné pípy, ze které si od dubna do září kolemjdoucí mohou sami natočit pivo nebo kofolu. „Protože široko daleko není žádná kavárna a chtěli jsme si občas někam na kafe zajít, udělali jsme si vlastní bistro,“ vysvětluje Michal. „A protože tu přes týden moc nejsme, zvolili jsme tuto cestu – samoobslužné čepování piva a kofoly.“

Tuto možnost vítají především cyklisté, kteří kolem projíždějí. Stačí zastavit, vzít kelímek, načepovat si a vhodit pár mincí do kasičky. Že by této služby někdo zneužíval a popíjel zadarmo, se zatím nestalo. „Udělali jsme si inventuru a vychází tak, že náklady se pokryjí. Lidi nám hodně říkali, že to asi fungovat nebude. Ale řekli jsme si, když to nezkusíme, tak to nezjistíme. Zatím to funguje,“ konstatuje farmář.

„Bistro nám potvrdilo, že jsou lidé rádi, když si mohou posedět a popovídat. Proto jsme otevřeli i kavárnu, která funguje celoročně. Najdete ji ve Stráži v prostorech bývalé fary,“ říká Veronika. V kavárně si můžete zakoupit všechny výrobky z Farmy u Františky. Tedy zeleninu, saláty, kozí mléko, vlastní kozí sýry, vajíčka a jiné produkty.

„Nikdy jsem si nemyslela, že budu provozovat kavárnu,“ říká Veronika. S Farmářkou kavárnou pomáhá známý Michelinský kuchař Ondřej Molina. Sortiment i služby jsou vytvářeny společně. „Ondra je pro nás mentor, je to skvělý profesionál a i díky němu připravujeme některé produkty v duchu Michelinských chutí. Příjeďte se sami přesvědčit,“ s nadšením povídá Veronika.

Farmářská výzva

Kozičky se činí. Na Farmě u Františky si můžete také zasoutěžit. „Děláme i Farmářskou výzvu, takovou soutěž, kdy návštěvníkům dáme ochutnat kravské a kozí mléko, jestli poznají, které je kozí. Zatím je úspěšnost padesát na padesát,“ pokračuje s úsměvem farmář.

„I já jsem si původně myslela, že kozí mléko je úplně jiné, výraznější chutí i vůní. Ale skutečnost je taková, že pokud se o kozy dobře staráte a mají vyváženou a správnou stravu, je mléko neskutečně lahodné,“ přidala se paní Veronika s tím, že nabízejí především to, co mají sami rádi. Ostatně vyzkoušet je to možné třeba při degustačních večerech, které Farma u Františky občas pořádá.

Procházíme osm dlouhých skleníků, ve kterých dozrávají rajčata, okurky salátovky i polní, papriky, chilli papričky. Vše příjemně voní typickou zeleninovou vůní. Mezi tím po cestě okolo skleníků přichází z pastvy stádo koz a kůzlátek. Přecházíme od skleníků do výběhu a kůzlátka si jako malá štěňátka hned očichávají a prohlížejí nově příchozího.

Jak vysvětlila farmářka, kozy se dojí pravidelně dvakrát denně, strojem. Mléko je odborně a podle všech současných norem zpracováno a část ho putuje do sýrárny. Stádo se bude postupně rozšiřovat. Může za to kozel, kterého na farmu pořídili a který se opravdu hodně rychle rozkoukal. Výsledkem je řada zabřezlých koz. „A to ještě máme pár kraviček a asi pět stovek slepic,“ usmívá se paní Veronika.

Jak dodává, sami by farmaření nezvládli, spoléhají se na tým zkušených zaměstnanců. „Chceme nadále pokračovat ve vylepšování farmy, v rozšiřování produktů a činností. A našim cílem je farma otevřená všem. Proto chceme vybudovat ubytovací kapacity, aby sem mohli jezdit zájemci o agroturistiku,“ shodují se mladí farmáři.

Velký úspěch na Farmě u Františky zažili v letošním roce. V prestižní soutěži Regionální potraviny získali v kategorii sýrů. Sýr Kozobylík získal hlavní cenu a farma se tak může pyšnit titulem Regionální potravina. Je to prý důkaz, že potraviny, které se na Farmě u Františky připravují jsou opravdu kvalitní.