Společně s manželkou a synem Adamem založil rodinnou firmu Pappa Coffee. Z malého podniku uprostřed Plzně se stala jedna z nejvyhledávanějších kaváren krajské metropole. Zdeněk se svým synem Adamem jsou vášnivými milovníky kávy, cukráři, pekaři a baristy. „Vše co zvládneme, si děláme sami,“ říká Zdeněk.

Teď své podnikání ještě rozšířili. V prosinci ve spolupráci se západočeskou galerií otevřeli pobočku "Cafe Semler" na exkluzivním místě přímo v nově zrekonstruované Semlerově rezidenci, jež je navržená dle plánů světového architekta Adolfa Loose.

Zděnek po studiích pracoval v gastronomii pro hotelovou společnost. Koncem devadesátých let se začal účastnit soutěží v přípravě kávy. "Ale v té době to byla spíše soutěž mezi hotely, vlastně nic profesionálního. V té době jsem neměl žádného mentora,“ podotýká. Učil se často systémem pokus omyl, třeba rozebíral kávovar s cílem pochopit, jak vše funguje. „V devadesátých letech nebylo tak snadné získat informace o přípravě kávy,“ vysvětluje.

Rady získával u kamaráda, který v Plzni pražil kávu. V roce 2013 pak absolvoval baristické kurzy u italského lektora Roberta Trevisianiho. Sám říká, že s učením vlastně nikdy nepřestal a zdokonaluje se pořád. "Jednou za měsíc či dva jedeme s rodinou cíleně do kaváren napříč republikou, abychom zjistili, co kde dělají jinak. Nabíráme inspiraci,“ vysvětluje.

Podle něj o úspěchu u zákazníků už zdaleka nerozhoduje jen kvalita přípravy kávy, která se ve špičkových podnicích liší minimálně, ale i řada dalších detailů. "Třeba i jakou máte zástěru, nebo zdali se čajový servis hodí k židlím od stolu," vysvětluje, na co vše musí myslet.

Zákusky, sandwiche, limonády a mnoho dalšího si připravují sami se synem Adamem, který má na starost právě novou pobočku Café Semler v Semlerově rezidenci na Klatovské třídě. Suroviny odebírají od lokálních producentů potravin. Pravidelně na požádání pořádají i cateringy. Zaměřují se na firemní, rodinné, společenské či kulturní akce. „Jediné, co potřebujeme, je zásuvka, všechno ostatní si dovezeme,“ dodává Zdeněk. Oslovil je i plzeňský scénárista a režisér Martin Horský, který jejich ikonický pojízdný bar ve formě tříkolky s kávovarem, použil ve svém filmu Srdce na dlani.

Společnost Pappa Coffee v Plzni patřila mezi druhý kavárenský podnik, který si sám začal pražit kávu. Zdeněk Gajdoš by dnes již rád ze svého dvanácti čtrnácti hodinového dne přešel do pozice, kdy už bude spíše jen dohlížet na hladký průběh podnikání, a bude kontrolovat detaily provozu. Do budoucna se nebrání myšlence založení franšízy, či další kavárny. Přesto pražení kávy se podle svých slov nevzdá nikdy.

A co podle Zdeňka Gajdoše je při přípravě dobré kávy nejdůležitější? "Ruce a um kavárníka,váha, mlýnek, voda, kvalitní filtr, kvalitní káva a každodenní údržba vybavení," dává základní návod. Tento rok by začal rád pořádat tzv. Cuppingy - degustace nejen pro své zákazníky a stálé klienty. „Chceme ukázat lidem, že dobrou kávu si lze připravit i u sebe doma,“ říká Zdeněk. V tomto ohledu vidí ještě dlouhou cestu a chce aby se lidé nebáli si připravit vše sami.

Autor: Šimon Bukovjan