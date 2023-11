„Otevřeli jsme novou halu 41 v závodu Holýšov. Budeme v ní stavět městské autobusy Mercedes-Benz a Setra. Hala byla postavena v rekordním čase 1,5 roku včetně veškerého zařízení, které je k vidění. Hala je 200 metrů dlouhá a 40 metrů široká. V ní jsme schopni vyrábět 14 městských busů za den. Do haly jsme včetně strojního vybavení investovali 30 milionů euro. Myslím, že je to jasné vyjádření toho, co je Daimler Buses zde v Holýšově ochotný investovat,“ řekl ředitel výrobního závodu v Holýšově Gregor Czaika.