Opatření proti pandemii koronaviru na dlouhou dobu znemožnila pořádání sportovních akcí včetně právě hromadných veřejných běhů.

Zrušena musela být například Bělská pětka v Bělé nad Radbuzou nebo o uplynulém víkendu Běh Koutem.

Ale kdo chce, řešení si najde i v této době! Oba běhy absolvoval třeba Miroslav Benda z Domažlic.

„Napadlo mne to jen jako takovou recesi, zaběhnout si v termínu konání závodu plánovanou trasu sám. V podstatě jedinou změnou je to, že kolem sebe nemám soupeře, ale pro udržení vlastní kondice je to úplně jedno,“ prozrazuje dlouholetý aktivní závodník, který si s humorem sobě vlastním tyto sólově absolvované závody lehce přejmenovává. Takže už má za sebou Bělskou Bětku a Běh s kohoutem.

Mezi ně si vložil ještě 28. března v Záluží u Třemošné Forestovo šestku. Pardon, on běžel Forestovo švestku…