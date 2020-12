Současná doba koronavirová sportování ne-přeje a seznam v kolonce Co nám covid vzal vysoce převyšuje opačný výčet Co nám covid dal. Potvrzuje to i před-seda Sportovní unie okresu Domažlice (SUOD) Zdeněk Kubalík (na snímku).

Jak zasáhl covid a vládní opatření proti němu do letošního sportu na okrese Domažlice?

I když to tak na první pohled nevypadá, tak se domnívám, že nejvíce zasáhl mládežnické sportovní aktivity, ať se již jedná o soutěže nebo tréninky. Jarní výpadek sice nebyl tak dlouhý, ale když přičteme letní prázdniny a nynější podzimní zákaz sportu, tak je to bezmála tři čtvrtě roku a to už je dlouhá doba, aby mládež odvykla pohybovým aktivitám a užívala si pohodu u počítače a televize.

Zrušení kterých akcí na našem okrese v této souvislosti vás nejvíce mrzí a proč?

Každé neuskutečněné sportovní akce je škoda, ale jako zástupce České unie sportu mě nejvíc mrzí zrušení slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců Domažlicka za rok 2019, které mělo proběhnout v kulturním domě Holýšov 13. března 2020 a následně pak v náhradním termínu 9. října. Bohužel ani jeden termín nevyšel. Nakonec bylo rozhodnuto, že nejlepší sportovce v místě jejich bydliště ocení starostové jednotlivých obcí.

Co všechno dělal SUOD pro sportovce a kluby v rámci boje s covidem? S čím měli sportovci největší problémy a v čem potřebovali nejvíce pomoci?

SUOD poskytuje servis a pomáhá sportovním klubům a tělovýchovným jednotám celoročně, a to nejen v době covidu. Zrovna koncem listopadu byla ukončena dotační výzva Můj klub, která je zaměřená na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot pracujících s mládeží. Aktuálně probíhá podávání žádostí o dotaci ve výzvě Provoz a údržba sportovních zařízení. Přímo v souvislosti s covidem byla na jaře vyhlášena výzva Covid-Sport a na podzim Covid-Sport 2. Právě poskytování pomoci v oblasti dotací do sportu je hlavní činností Sportovní unie na okrese Domažlice.

Na jaké výsledky, sportovní akce, sportovce a kolektivy z našeho okresu jste nejvíce hrdý v tomto sportovně podivném roce?

V letošním roce kvůli covidu nemůžeme o sportovních výsledcích či sportovních akcích vůbec mluvit, protože téměř všechny soutěže a turnaje byly zrušeny a do konce roku už ani nebudou. Na druhou stranu letos zahájila svou činnost Národní sportovní agentura, která je pro sportovní prostředí velice důležitá instituce, zejména v oblasti přípravy programových dotací do sportu. Její zásluhou došlo k výraznému navýšení finančních prostředků do sportu.

Jak odhadujete pokračování sportovních aktivit na našem okrese v nejbližší době?

Pokud nebude platit výjimka nosit roušku při sportování, tak se cvičit nezačne, protože to s rouškou opravdu dost dobře nejde. S narůstající intenzitou tréninku rouška překáží a cvičit jen tak „lážo plážo“ po krátkém čase přestane uspokojovat potřeby sportovců. Takže to nevidím moc růžově.

Co byste přál sobě a co sportovcům do roku 2021?

Přeji si, aby se situace a nejen ve sportu, vrátila co nejdříve k normálu.