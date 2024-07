Proč se vám nedařilo v individuálních závodech na 200 a 400 metrů? Jak jsem řekla: Celou halovou sezonu jsem musela vynechat. Dva měsíce jsem byla bez tréninků a potom jsem změnila trenéra, s kterým nastala spousta změn a nových metod, na něž si tělo musí zvyknout. Myslím si, že jsem stále ve zvykací fázi, a proto pořádné výsledky očekávám až příští sezonu. Možná se ještě podaří něco dotrénovat na druhou část sezony na srpnové mistrovství republiky do 22 let.

Navíc odešla od trenéra Petra Konopa a nově je pod křídly Jana Hanzla, který je koučem elitní české reprezentantky Terezy Petržilkové. "Přestup přinesl spoustu změn v tréninkových metodách a moc jsme nevěděli, co od této sezony čekat. Takže za těchto okolností si vážím, že jsem se dostala do skvělé štafety a vyhrála mistrovství republiky. Po sobotním rozběhu na 4x100 metrů jsme byly druhé a v neděli se nám podařilo vyhrát 4x400 metrů, což bylo super," potěšilo atletku.

Ve skupině Jana Hanzla trénuje Tereza Petržilková. Jak jste se adaptovala?

Pro mě je velká zkušenost trénovat po boku Terky. Zároveň jsem se tam setkala s větším pochopením a s novými tréninkovými metodami. Tréninky jsou zaměřené hlavně na čtvrtku. Ve skupině mě přijali moc hezky a jsem moc ráda, že jsem tuto změnu udělala.

Inspiruje vás příběh Terezy Petržilkové, kterou Jan Hanzl vytáhl až na evropskou špičku? Můžete Terezu napodobit?

Určitě je to inspirativní. Nevím, jestli napodobit, protože každý sportovec je individuální. Je fajn mít po boku takového úspěšného sportovce a něco si od něj vzít. Terka je neskutečně pracovitý člověk, i mimo tréninky do atletiky dává všechno. Je hezké pozorovat její cestu a být u ní. Hodně mě to motivuje.

Budete se do budoucna soustředit spíš na čtyřstovku?

Určitě na čtyřstovku. Ale dvoustovka je super na zvýšení rychlosti, což je momentálně mým největším cílem. Jakmile zrychlíte na dvoustovce, zrychlí se i čtyřstovka.

S jakými cíli pojedete na republikový šampionát do 22 let?

Uvidíme, v jaké formě budu. Teď mě čeká takový mikrocyklus, v němž více přitrénujeme. Minimálním cílem je finále.