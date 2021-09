Další výzvou bylo poměření sil se staršími a dospělými závodníky, a proto se Nejdlovi zúčastnili dalšího závodu, ve kterém uspěli na výbornou. 27. - 29. srpna se konalo mistrovství ČR kadetů (18 - 24 let ) a seniorů (25 +). David i Lucie Nejdlovi závodili za kategorii kadetů ve více disciplínách. David - jednotlivé disciplíny - 2x zlato, 1x stříbro, mistr ČR - D3 a D6, vicemistr ČR - D2. Pěti a sedmiboj - 2x bronz - vicemistr ČR. Lucie - 1x zlato - mistryně ČR - D2. Tým ženy - 3. místo.

Letní prázdniny ve znamení tréninků, závodů a soustředění. To se však Davidovi a Lucii Nejdlovým ze Kdyně vyplatilo. Za období letních prázdnin získali v rybolovné technice tyto ocenění a tituly:

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.