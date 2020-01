Pondělí. Podle statistik nejméně oblíbený den v týdnu, protože po víkendu začíná většině lidí pracovní proces. Fotbalistům a realizačnímu týmu třetiligové Jiskry Domažlice odstartovala zimní příprava na jarní část sezony také v tento den. Přivítáním nových posil a hned prvním tréninkem,

Po podzimu devátý celek tabulky Fortuna:České fotbalové ligy je suverénním vládcem fotbalového ´venkova´ v Plzeňském kraji. Jako již léta špičkový tým třetí nejvyšší české soutěže má v kraji před sebou jen prvoligovou Plzeňskou Viktorii a prvním pronásledovatelem je až po podzimu trochu překvapivě vedoucí tým divize FK Robstav Přeštice.

Ještě nedávno domažlickým plejerům mocně šlapali na paty borci FK Tachov, týmu, který se několikrát po postupech na vrchol propadl vinou jiných faktorů než své fotbalové výkonnosti o několik pater níže.

Vždyť třeba na konci sezony 2015/16 byl Tachov v tabulce ČFL na pátém místě, zatímco Domažlicím patřila ve stejné soutěži až devátá příčka.

„Tachov měl v té době našlápnuto k tomu, aby z nás stabilně udělal až krajskou ´trojku´ Ale právě stabilita u něj není silnou stránkou, tak jako u nás zásluhou systémové práce celého vedení klubu v čele s prezidentem Jaroslavem Ticháčkem. Je mi propadu Tachova líto, byla mezi námi motivující zdravá rivalita. A zvláště v této době…,“ naráží na současný pád FK Tachov z divize rovnou do II. třídy přeboru sousedního okresu P.R. manažer Jiskry Domažlice Jiří Pojar.

ODEŠEL EGON VŮCH

Z podzimního kádru chodského klubu odešli čtyři hráči. Po půlroce v dresu Jiskry zamířil o soutěž výše do FK Viktoria Žižkov známý rebel, ale výborný fotbalista Egon Vůch (28). Druhá liga zlákala i Ondřeje Peka (21) k přestupu do FK Varnsdorf a Ondřeje Rumla (23) k návratu do Baníku Sokolov. Divizního lídra z Přeštic posílí do jarního boje o ČFL Jakub Kadar (20).

„Bohužel, dlouhodobě mimo hru kvůli zranění nadále zůstává náš druhý brankář Jan Švihořík,“ dodává Pojar ke kolonce hráčů, kteří zimní přípravu pod trenérem Pavlem Vaiglem nezahájili.

ZAHRANIČNÍ AKVIZICE

Do té se naopak zapojila početná ekipa nových tváří v čele s dvojicí zahraničních akvizic.

Modrobílý dres Jiskry by po testech měli oblékat čtyřiadvacetiletý Rakušan Werner Josef Christiner a jedenadvacetiltý Belgičan Rodan Banzuzzi. „Oba hráči tmavé pleti působili v divizním FC Hlinsko, Banzuzzi také ještě v jihlavské jedenadvacítce,“ prozrazuje předchozí fotbalové štace obou posil Pojar.

Vedle této dvojice se trenérskému triu Vaigl, Dobrý, Míčka hlásili i další novicové.

Jejich největší zásobárnou pro chodský klub je tradičně Viktoria Plzeň. Z ní přichází odchovanec kdyňského fotbalu a naposledy stoper rezervy plzeňského týmu Robin Hranáč (19), stejně starý (mladý) útočník Denis Plecitý, staronový hráč Domažlic obránce Martin Rychnovský (21) a osmnáctiletý záložník Tomáš Kuhajda.

„Z Petřína se vrátili útočník Daniel Černý a Martin Buršík. Zpátky z půlročního angažmá v dresu nováčka divize Slavoje Mýto je i momentálně nemocný Daniel Skopový,“ doplňuje mluvčí Jiskry.

Do zimní přípravy s áčkem se kvůli zranění gólmana Švihoříka zapojili i nadějný šestnáctiletý dorostenec Jiskry Ondřej Pomothy a devětačtyřicetiletý asistent kouče a trenér brankářů Karel Míčka, který už aktivní kariéru provozuje jen sporadicky v SK Vochov 1930 u Plzně.

PŘÁNÍ PREZIDENTA

Hráče a funkcionáře na prvním tréninku v letošním roce přivítal prezident klubu Jaroslav Ticháček. Po zhodnocení podzimní sezony všem popřál, aby se jim dařilo v celém roce 2020 a vyhýbaly se jim zdravotní problémy. Poté nastínil cíle pro jarní část sezony s přáním posunu v tabulce směrem vzhůru. Na jeho krátký proslov pak navázal hlavní kouč Pavel Vaigl popisem plánu zimní přípravy a představením nových a staronových tváří v kádru.

PŘÍPRAVNÉ DUELY

Po dnešním tréninku si fotbalisté Jiskry hned zítra zahrají od 18 hodin na umělé trávě stadionu na Střelnici mezi sebou modelové utkání.

Ta skutečná s protivníky v jiných dresech jim začnou v sobotu 18. ledna, kdy se od 10 hodin dopoledne na stejném místě střetnou s desátým celkem divize SK Klatovy.

„Ve stejný den večer odjedeme na jednodenní soustředění na Dílech, od 20. do 24. ledna budou dále pokračovat tréninkové jednotky a opět v sobotu 25. ledna nás čeká utkání na umělce Senca Doubravka se svěřenci bývalého úspěšného trenéra Domažlic Stanislava Purkarta. Ten nyní působí na lavičce FK Robstav Přeštice, vedoucího celku divizní skupiny A a horkého kandidáta na postup do ČFL,“ uvádí Pojar.

Kompletní přehled zimních přípravných duelů Jiskry Domažlice najdete ve fotogalerii tohoto článku.

Kádr pro zimní přípravu Jiskry Domažlice:

Brankáři: Lukáš Brych (94), Karel Míčka (70), Ondřej Pomothy (03), Jan Švihořík (94).

Obránci: Marek Bauer(89), Jan Matas (91), Jakub Teršl (97), Martin Hrubý (92), Michal Mlynařík (94), Robin Hranáč (00), Rodan Banzuzzi (98).

Záložníci: Petr Mužík (86), David Brabec (96 ), Petr Došlý (90), Kryštof Pavlík (99 ), Václav Uzlík (00 ), David Kraml (00), Antonín Vlček (00), Werner Josef Christiner (95), Martin Buršík (96), Martin Rychnovský (98), Daniel Skopový (98), Tomáš Kuhajda (01).

Útočníci: René Kropáček (96), František Dvořák (92), Daniel Černý (94), Denis Plecitý (00).