Po lednovém dostaveníčku nejlepších mládežnických a dospělých atletů si v pražské hale Otakara Jandery o krajské tituly a medaile zazávodilo i žactvo. Stromovka přivítala více jak čtyřicítku nadějných borců z domažlických oddílů AC a Mílaři.

Ti potěšili trenérské štáby ziskem devíti cenných kovů v bilanci – čtyři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. Urodilo se i plno sezonních a osobních maxim, k čemuž přispěla i výrazná konkurence 600 závodníků z 61 klubů. Většina atletů z Domažlicka pojala tento start jako vrchol sezony pod střechou či zpestření dlouhé zimní přípravy. Všichni moc dobře vědí, že ta nejdůležitější část sezony startuje až za několik měsíců.

Najde se ale i pár jedinců, kteří do halových soutěží nastupují s plným nasazením a ti nejzdatnější zakončí sezonu příští víkend na tuzemském vrcholu, kterým pro žactvo bude republikový šampionát, který se koná také ve Stromovce.

A o krajské cenné kovy se utkají ještě zástupci předžactva, které toto měření čeká 8. března v nafukovací hale na Strahově.

VÝBORNÝ FROŇEK

A kdo byl z regionálních atletů na krajských přeborech nejúspěšnější? Jednoznačně Pavel Froněk z AC Domažlice, který získal hned třetinu cenných kovů výpravy z Chodska. Vše ještě vyšperkoval tím, že vždy zaznamenal osobní rekord. Mistrovský titul vytěžil ve výškařském sektoru, kde vůbec poprvé překonal hranici 180 centimetrů, konkretně o 1 cm a nedal soupeřům šanci. V technických disciplínách útočil na titul i ve skoku dalekém, kde v šestém pokusu doletěl na 5 metru a 66 centimetru, což nakonec znamenalo stříbrnou pozici. Patnáctiletý univerzální atlet sbírku medailí zkompletoval v běhu na 60 metrů překážek (9,11s), kde obsadil bronzovou pozici.

O druhý titul výpravy AC se postaral Jan Švígler, který zaznamenal osobní rekord 2:07,74 min v běhu na 800 metrů, což je jeho doplňková disciplína k hlavní 1500m. Oba borci před blížícím se MČR ukázali známky formy, kterou budou chtít za týden předvést. Ve vyrovnané soutěži 23 koulařů si bronz vysloužil Daniel Vondraš, který až v závěrečné sérii pokusem dlouhým 8,67m urval medaili.

CINKALO TO I U MÍLAŘŮ

Neméně úspěšní byli i členové Mílařů Domažlice. Zaznamenali celkem 18 osobních maxim, dva tituly, po jednom stříbru a bronzu, a celkem 13 umístění v elitní šestici.

Dominanci předvedli v disciplíně 800 metrů mladších žákyň, kde první rozběh ovládla Tereza Hůrková výkonem 2:43,48 minut a v druhem běhu se podobně dobře dařilo Agátě Skalové s časem 2:45,02 minut. Nepočítáme-li třetí rozběh závodnic startujících mimo soutěž, nikdo rychlejší nebyl. Krajský titul tak putoval do rukou Hůrkové před stříbrnou Skalovou. Obě atletky si v běhu na čtyři okruhy vylepšily osobní rekordy.

Do 13 rozběhů byly rozděleny sprinterky na 60m. Zde si počínala úspěšně Zuzana Kubecová, když vyhrála pátý rozběh výkonem 8,72s. Ve finále výsledný čas ještě stlačila o 19 setin níže a po zásluze vybojovala bronzovou medaili, čímž zkompletovala dívčí sbírku všech medailí.

Zahanbit se nenechali ani chlapci, když to za všechny ostatní zařídil koulař Radim Švajner, který v napínavé bitvě s rivalem z Klatov Janem Kuchařem bojoval až do posledních pokusů o triumf. Ve prospěch atleta Mílařů rozhodl pátý pokus, kde tříkilové náčiní poslal do vzdálenosti 9 metrů a 24 centimetrů.

Jiné do boje nepustila nemoc. Štěstíčko v roli setinek a centimetrů se v některých případech přiklonilo na stranu soupeřů. I tak se početně silné pole z domažlických klubů v krajské konkurenci předvedlo ve velice slušné formě a jistě se v hlavní sezoně máme na co těšit. Cíl je jasný. Zdraví a forma.

Další umístění do 6. místa v podání atletů a atletek AC a Mílařů Domažlice:

4. Jana Kozáková, 150m, 21,70s, osobní rekord

4. Lucie Kubecová, 300m, 44,34s

4. Albert Skala, 1500m, 4:57,50 min.

5. Nela Nohavcová, vrh koulí, 7,86m,

5. Zuzana Kubecová, 150m, 21,81s, osobní rekord

5. Miroslav Škampa, skok daleký, 3,72m, osobní rekord

5. štafeta 4x200m děvčata, Kubecová L., Kozáková J., Hůrková , Kubecová Z.

5. štafeta 4x200m chlapci, Pikali, Křížek, Röman, Skala

6. Oliver Pikali, 60m, 8,67s, osobák

6. Adina Provalilová, dálka, 4,16m, osobní rekord

6. Natálie Simkovičová, vrh koulí, 7,75 m

6. Jakub Kucala, skok daleký, 3,69 m, osobní rekord