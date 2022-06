Výsledky atletů a atletek z domažlického okresu:

Ml. žáci: 60 m - 2. Svojanovský (Aktiv Sport Horšovský Týn) 8,07 s, 150 m - 2. Milsimer (Mílaři Domažlice) 19,58 s, 800 m - 1. Milsimer 2:20,61 min (OR), 60 m př. - 1. Man (Aktiv Sport Horšovský Týn) 10,02 s, 4x60 m - 1. Aktiv Sport Horšovský Týn (Petrásek, Krutina, Man, Svojanovský) 32,38 s, výška - 2. Krutina (Aktiv Sport Horšovský Týn) 1,56 m (OR), 3. Tuška (Mílaři Domažlice 1,56 m (OR), dálka - 1. Man 5,13 m, koule - 1. Milsimer 11,87 m (OR), 2. Svojanovský 11,56 m, hod kriketovým míčkem - 1. Svojanovský 61,67 m.

Žáci: 150 m - 3. R. Švajner (Mílaři Domažlice) 18,29 s (OR), 300 m - 1. R. Švajner 38,96 s, 800 m - 1. Flek (AC Domažlice) 2:11,48 min (OR), 4x300 m - 3. AC Domažlice (Andrle, Němec, Flek, Zitterbart) 3:04,19 min, oštěp - 1. Veselý (AC Domažlice) 43,86 m (OR).

Ml. žákyně: 800 m - 2. Schweinerová (Mílaři Domažlice) 2:32,62 min (OR), koule - 2. Lokvencová (Aktiv Sport Horšovský Týn) 10,76 m (OR).

Žákyně: koule - 1. Machálková (Mílaři Domažlice) 10,34 m (OR), disk - 1. Langová (Aktiv Sport Horšovský Týn) 32,13 m, 2. Berková (Aktiv Sport Horšovský Týn) 29,05 m (OR).

Baxu baví atletická rozmanitost. Člověk se vyblbne a vyčistí hlavu, říká