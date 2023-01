„Před prvním střídáním za mnou přišla Míša Mechlová, shodila ze mě nervozitu, řekla mi ať se mi zápas povede, a ať tam ten gól dneska dám, a tak jsem ho dala," smála se florbalistka v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Florbalistky Tatranu Střešovice.Zdroj: archiv Šárky Ježdíkové

Její branka byla reálnou a úspěšnou koncovkou při souhře chyby Liberce a dobrém čtení hry talentované hráčky. „Ta gólová situace vznikla špatnou přihrávkou soupeře. Tu jsem zachytila a běžela sama na bránu. První ránu mi sice gólmanka chytila, ale dorážkou už se mi podařilo dostat balonek mezi tři tyče," popisovala Šárka Ježdíková svůj velký moment. Její pocity poté, co míček skončil v síti? „Obrovská euforie a radost," dojímala se ze svého počinu.

VIDEOSESTŘIH: Tatran vs. Liberec 12:2 (gól Šárky Ježdíkové v čase 0:58)

Zdroj: Tatran Střešovice

Střešovice nakonec porazily Liberec vysoko 12:2 a upevnily si v tabulce extraligy žen čtvrté místo. Na třetí Ostravu přitom Pražanky neztrácí nic, za Slezankami jsou pouze vinou horšího rozdílu ve skóre. „Před zápasem jsme si daly úkoly, které jsme až na lehký výpadek na začátku druhé třetiny plnily, a to nám určitě pomohlo. Byly jsme sebevědomé na balonku a měly velkou chuť dávat góly, což říká i výsledek," konstatovala Šárka Ježdíková, která konečnou výši skóre s Libercem považuje za logické vyústění dění na hřišti.

Florbalistka Šárka Ježdíková.Zdroj: archiv Šárky Ježdíkové

V extralize žen odehrála už tři zápasy. K nim v barvách Tatranu přidala ještě stejný počet soubojů v rámci Poháru Českého florbalu. Na dospělý florbal si tak stále ještě zvyká. „Rozdíl vnímám jednoznačně v rychlosti utkání. Řekla bych, že odlišné jsou i osobní souboje. Vnímám velmi rychlý přístup hráček, takže již před přijetím balonku musím vždycky vědět, co s ním udělám," vyjmenovaná diference mezi mládežnickým a dospělým florbalem.

První extraligová trefa ji je však velkou motivací do další práce. Ráda by se v kádru extraligového áčka střešovického giganta usadila. „Jednoznačně ano, je to pro mě osobně velká motivace. Vnímám i velikou podporu od holek v šatně, za což bych jim chtěla také moc poděkovat," doplnila Šárka Ježdíková, která si na památku schovala míček, kterým dala svůj první extraligovou gól.

