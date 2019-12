Krosařům. Osm kilometrů od krajského města Pardubice se uskutečnilo již 53. mistrovství České republiky v přespolním běhu. Na východočeských greenech se střetli nejlepší muži, ženy, junioři, juniorky a v rámci předprogramu i dorosta žactvo, které bojovalo ve Finále Běžeckého poháru mládeže.

Závodní den provázelo typické listopadové počasí -sychravo, nepříjemný vítr, zatažená obloha, naštěstí se ale svatý Petr smiloval a na krosové nadšence neseslal déšť. I když někteří by brali těžší podmínky.

Trať organizátoři vytyčili na loukách mezi golfovými odpališti a ztížili ji tím, že vytvořili ostré zatáčky. Na dvoukilometrovém okruhu se borci museli vypořádat s hrbolatým povrchem.

To na kilometrovém okruhu, kde startovala mládež, to tak náročné nebylo. O to byl závod svižnější. Za celoroční výsledky si nominaci do výběru Plzeňského kraje vysloužili Viktor Komas, Andrea Bieliková, Jan Škarban a Andrea Šleisová (Mílaři Domažlice). Posledně jmenovaná si připsala premiéru na vrcholné tuzemské akci a s prvním úsekem se popasovala velice statečně. Mladšímu žactvu tak pomohla ke konečnému jedenáctému místu v celorepublikovém měření krajských výprav. Každý z členů absolvoval jeden kilometr. Stejně tomu bylo i u staršího žactva.

Tam náš region reprezentovala hned dvojice atletů. Z oddílu Mílaři Domažlice odstartovala štafetový běh Lucie Kubecová a další okruh absolvoval Jan Švígler z AC Domažlice. Oba na trati nechali všechno, ale na lepší než desáté místo kvarteto ve složení Kubecová, Švígler, Michal Pergler a Michaela Fialová nedosáhlo.

První mistrovský závod, kde Domažlicko mělo hned trojí zastoupení, odstartoval třicet minut po poledni. Mezi pětapadesáti startujícími se předvedli i dva atleti AC Domažlice Jakub Karlach a Šimon Ekl. Čest domažlických Mílařů hájil Ondřej Váchal.

Nejméně se vedlo Karlachovi, který čtyřkilometrový závod nedokončil, když odstoupil krátce po náběhu do druhého okruhu. Na pozicích kolem 30. – 35. místa se v průběhu prvního dějství držel Váchal, ale krize ho postupně katapultovala o několik příček zpět. Přesto zabojoval a v čase 13 minut a 57 sekund cíloval na 47. místě. Nikdy mu krosový šampionát extra neseděl, ale jelikož momentálně působí na Pardubicku, tak se rád poměřil se známou konkurencí z dráhy. Nyní již zaměří pozornost k přípravě na nadcházející sezonu.

Největší stopu z pohledu regionálních atletů na „krosáku“ zanechal Šimon Ekl. Ten po loňském 20. místě z Alfrédova pomýšlel letos na umístění mezi elitní patnáctkou. Že to klapne ještě o pár míst směrem kupředu asi ani nesnil. Rychle běžený závod rozběhl takticky na 25. pozici, postupně tempo stupňoval, do druhého kola vbíhal na hranici elitní desítky a půl kilometru před cílem se „docvakl“ i ke skupince bojující o TOP 5.

„Postupně jsem se prokousával dopředu a běžel, co to dá. Moc mne v závěrečné fázi vyhecoval táta s trenérem, za což jim moc děkuji. V cíli propukla obrovská euforie. Jsem nadšený, umístit se tak vysoko v konkurenci těchto borců,“ básnil v cíli třiadvacetiletý atlet.

Ve vyrovnaném závodě Ekl doběhl na osmém místě v čase 12 minut a 33 sekund. Od medaile ho dělilo 16 vteřin a v historii mílařské trati, kterou muži v rámci šampionátu běhají 22 let, zaznamenal největší úspěch oddílu AC Domažlice.

„Předcházelo tomu čtrnáctidenní soustředění ve Vysokých Tatrách a závod na Velké Kunratické,“ přiblížil ladění formy před MČR v krosu Ekl, který vynechá halovou sezonu a zaměří se na letní bitvy.

Na vytrvalecké desetikilometrové trati si nováčkovskou daň vybral reprezentant AC Domažlice Lukáš Krýsl, který obsadil 22. místo. Přesto čas 36 minut a 16 sekund je dobrým odrazovým můstkem do další práce.