Před třemi týdny mužské áčko Volejbalu Domažlice hostilo na domácí palubovce tehdy vedoucí celek tabulky, USK Slavia Plzeň, a obě utkání před plnou halou a ve vynikající atmosféře vyhrálo shodně 3:1. Tím se Chodové posunuli na první místo tabulky.

Před týdnem Domažličané prohráli v Karlových Varech s rezervou extraligového Karlovarska 1:3 a zvítězili 3:1. Po tomto dvojzápase jsou domažličtí volejbalisté na druhém místě s jednobodovou ztrátou na vedoucí TJ Praga. A právě pražští borci v sobotu zavítají na Chodsko, aby první pozici hájili proti dotírajícím domácím.

„Už jsme se letos jednou utkali v září na turnaji Českého poháru a porazili je 3:0,“ připomíná domažlický hráč Ondřej Kupilík.

“Tam si ale oba týmy zkoušely sestavy na ligovou sezonu, navíc soupeři chyběl klíčový hráč Ryan Burrow, takže teď se dá očekávat mnohem větší boj,“ doplňuje ho spoluhráč Jan Ekstein.

Největšími oporami hostů by měli být smečaři s obrovskými extraligovými zkušenostmi Ryan Burrow a Michal Bíza, které doplňují talentovaní mladí hráči.

„Zajímavým jménem na soupisce Pražanů je pro domažlické fanoušky Kryštof Hrubý. Je domažlickým rodákem, jeho maminka dlouho v Domažlicích volejbal hrála, jeho bratr patřil k oporám basketbalistů domažlické Jiskry v první i druhé lize a konečně jeho strýc Václav Hrubý je legendou českého basketbalu a jedním z nejúspěšnějších sportovců, který se kdy na Chodsku narodil,“ prozrazuje Kupilík.

Nejen on se na mimořádný souboj s Kryštofem i všemi jeho spoluhráči hodně těší.

“Věříme, že nás stejně jako s Plzní přijde podpořit na obě utkání plná hala fanoušků a my jim předvedeme to nejlepší, co umíme. Hrajeme doma, takže cílem je zvítězit a vrátit se na první místo tabulky. Klíčovou činností bude příjem, který nás hodně trápil především v prvním zápase v Karlových Varech,“ dodává smečař domácího Volejbalu Jan Ekstein.

11. kolo: Karlovarsko B – Volejbal Domažlice 3:1 (17, -24, 20, 19), Prosek – Plzeň 3:1 (22, -16, 22, 15), Praga – Modřany 3:2 (-18, -27, 25, 19, 8), Chabařovice – Příbram B 1:3 (-18, -20, 27, -15), Kladno B – Mělník 3:0 (13, 21, 19).

12. kolo: Karlovarsko B – Volejbal Domažlice 1:3 (-14, -21, 21, -15), Prosek – Plzeň 1:3 (18, -18, -27, -20), Praga – Modřany 3:1 (18, -24, 20, 27), Chabařovice – Příbram B 2:3 (-21, 16, -24, 20, -13), Kladno B – Mělník 3:0 (18, 11, 20).

Tabulka:

1. Praga⋌ 12 7 3 1 1 33:15 1120:1007 28

2. Domažlice⋌ 12 8 1 1 2 30:16 1081: 984 27

3. Slavia Plzeň⋌ 12 8 0 1 3 29:16 1052: 989 25

4. Příbram B⋌ 12 5 4 1 2 29:20 1102:1040 24

5. Kladno B⋌ 12 5 0 3 4 25:21 1034: 988 18

6. Prosek⋌ 12 4 2 0 6 20:26 1011:1057 16

7. Karlovarsko B⋌ 12 4 1 1 6 22:27 1074:1103 15

8. Modřany ⋌12 2 2 4 4 22:28 1109:1132 14

9. Chabařovice⋌ 12 4 0 1 7 17:27 986:1046 13

10. Mělník⋌ 12 0 0 0 12 5:36 803:1026 0

Výbornou sezónu zatím prožívá ženské áčko Volejbalu Domažlice, které vede krajský přebor a také hraje o víkendu doma. Stejného sou-peře přivítá i béčko mužů.

Víkendový program v Domažlicích:

2. liga mužů (sobota 10.00 a 14.00): Volejbal Domažlice – TJ Praga Praha.

Krajský přebor žen (neděle 9.00 a 13.00): Volejbal Domažlice – TJ Union Plzeň.

Krajský přebor mužů (neděle 11.00 a 15.00): Volejbal Domažlice B – TJ Union Plzeň