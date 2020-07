Osmnáctiletý obhájce prvenství Filip Matějovič z klubu TAP Plzeň suverénně zvítězil v sobotním 23. ročníku terénního Výrovského triatlonu na dlouhé trati. Šest set metrů plavání, 33 kilometrů na horském kole a devět a půl kilometru běhu absolvoval za 1:51,37 hodiny.

Za svým loňským časem Filip zaostal o minutu a 11 vteřin a za rekordem Pavla Hraběho z roku 2018 o tři minuty a 27 vteřin.

„Že by počasím? Letos byly vzhledem k teplotám podmínky náročnější, ale zase celkově příjemnější. Polojasno, mírný vítr, teplota do 28 stupňů,“ s úsměvem připomíná jeden z hlavních pořadatelů Jiří Trávníček, že organizátoři triatlonu ze Sdružení vytrvalců Stříbro s nadsázkou měli v budgetu připravenu část financí i na pro akci přívětivé počasí.

Vítěz získal náskok v plavecké části a jediným, kdo mu ve vodě trochu stačil, byl tachovský Petr Novák. Ztratil 42 vteřin a až téměř za další minutu z vody vylézala trojice Martin Matějovič (otec lídra, TAP Plzeň), Stahl (Kladruby) a Matějovský (Cheb).

Cyklistickou část však zcela ovládl Karel Jukl ze Skviřína a dokonce se po ní dostal do celkového vedení. V běhu však Filip Matějovič opět nedal nikomu šanci a konkurenci zcela deklasoval.

Dlouhou trať mezi ženami nejrychleji zdolala rovněž Plzeňanka Lenka Laudová. Její čas 2:28,57 hod. stačil v celkovém pořadí na 22. místo. Její odstup od rekordního zápisu domažlické Mílařky Jany Brantlové také z ´úrodného´ předloňského závodu už byl větší, činil přesně 23 minut a 40 vteřin.

Na start závodu se postavili i závodníci z našeho okresu. Mezi muži se nejvýše umístil celkově jedenáctý a osmý mezi nejmladšími veterány Kdyňan Martin Sokol z Axon sport teamu, mezi ženami brala lyžařka Dáša Konrádyová z Tatranu Chodov bronz.

Odolaly i oba historicky nejrychlejší časy na krátké trati 300 metrů plavání, 22 cyklistických kilometrů a 6,5 běžeckých.

Letos i na ní kralovalo mládí. Nejlépe se s ní popasoval patnáctiletý Jakub Souček z klubu Triatlon Plzeň, který ji absolvoval za 1:22,41 hodiny. Celou dobu ho však naháněl Vlk… Tím byl o pětadvacet let starší Karel z CK Kramolín, který mocně finišoval po nevýrazném plaveckém čase a famózní jízdě na kole, po které dokonce do běžecké části vybíhal jako první.

Čtvrtá proťala cílovou pásku Barbora Šturmová (Forrest Gump Plzeň), a to jí v čase 1:27,03 hodiny zajistilo triumf mezi ženami.

Z Chodů se nejvíce vedlo mezi muži šestému Pavlovi Hříbalovi z domažlického Velosportu (celkově 10.) a čtvrté mezi ženami Haně Hanzlíkové z orlovického Eaglovice teamu (celkově 9.).

Štafety ovládla trojice SV Stříbro Jana Hrubá, Karolína Hrubá a Štefan Labanc a ve dvojicích Anna s Jaroslavem Šmídovi ze Slavie Plzeň.

DLOUHÁ TRAŤ (MEDAILISTÉ):

Muži A do 29 let (3 účastníci): 1. Filip Matějovič (TAP Plzeň, 1:51,37 hod.), 2. Tomáš Poláček (Jablečný štrůdl, 2:22,38), DNF Jiří Kesl (Cheb).

Muži B od 30 do 39 let (6): 1. Zbyněk Resl (Liberec, 2:15,10), 2. František Tobek (Aš, 2:16,55), 3. Petr Bukovjan (SV Stříbro, 2:29,15), …Veteráni A od 40 do 49 let (12): 1. Karel Jukl (Skviřín, 1:58,47), 2. Jan Matějovský USK Akademik Cheb, 2:00,58), 3. Jan Bíba (SV Stříbro, 2:01,48), …

Veteráni B od 50 do 59 let (8): 1. Martin Matějovič (TAP Plzeň, 2:02,20), 2. Jan Pospíšil (Utah Tým Pytlov, 2:10,34), 3. Jiří Procházka (TTK Slavia VŠ Plzeň, 2:15,32), …

Ženy B od 40 do 49 let (4): 1. Michaela Bajerová (Plzeň, 2:40,16), 2. Jitka Kovářová (USK CS Plzeň, 2:41,38), 3. Dáša Konrádyová (LK Tatran Chodov, 2:47,47), …

Ženy C nad 50 let (1): 1. Lenka Laudová (Plzeň, 2:28,57).

KRÁTKÁ TRAŤ:

Muži (16): 1. Jakub Souček (Triatlon Plzeň, 1:22,41), 2. Karel Vlk (CK Kramolín, 1:23,29), 3. Jiří Cipra (Forrest Gump team Plzeň, 1:26,45), 4. Jiří Bretšnajdr (Horní Bříza, 1:27,27), 5. Mikuláš Bíba (TAP Plzeň, 1:27,28), 6. Pavel Hříbal (Velosport Domažlice, 1:35,34), 7. Milan Šrámek (SV Stříbro, 1:37,19), 8. Roman Kalous (Domažlice, 1:37,39), 9. Tomáš Polívka (Třemošná, 1:39,39), 10. Martin Rezek (Incubus team, 1:41,01), 11. Petr Halva (Stříbro, 1:47,37), 12. Michal Brašna (Trisport Plzeň, 1:48,07), 13. Jaroslav Vlasák (AVL Stříbro, 1:53,55), 14. Miloš Matějka (SV Stříbro, 2:03,07), 15. Michal Valenta (Plzeň, 2:06,32), 16. Václav Šůcha (SV Stříbro, 2:30,43).

Ženy (15): 1. Barbora Šturmová (Forrest Gump team Plzeň, 1:27,03), 2. Lucie Palíková (Bééé&Bůůů team, 1:31,14), 3. Iva Kubrová (Plzeň, 1:32 ,06), 4. Hana Hanzlíková (Eaglovice team, 1:32,50), 5. Dana Císařová (Forrest Gump team Plzeň, 1:40,09), 6. Lucie Rozsypalová (CK Šukačka, 1:40,20), 7. Lenka Reslová (Liberec, 1:40,45), 8. Kateřina Břachová (Plzeň, 1:41,42), 9. Zuzana Kadlecová (USK Outdoor Plzeň, 1:43,49), 10. Olga Ciprová (Forrest Gump team Plzeň, 1:50,17), 11. Alena Bernášková (Osmáci.cz, 1:54,14), 12. Světlana Vachtová (Sokol Kladruby, 1:55,07), 13. Petra Bohuslavová (Rozběháme Česko, 1:57,17), 14. Marcela Bečvářová (SV Stříbro, 2:01,12), 15. Petra Gregorová (Runhojičky, 2:09,44).