V prvním utkání domažlické hráčky po třech vyrovnaných setech vedly 2:1. Kladno jasnou výhrou ve čtvrtém setu srovnalo na 2:2 a šlo se do tiebreaku. Ten skončil výhrou Domažlic 18:16 (celkově 3:2), když mečbol využila Jana Bultasová, která zablokovala útok nejlepší hráčky soupeřek. Ve druhém utkání to po dva a půl setu vypadalo na jednoznačnou záležitost domácího Kladna, v jejichž dresu zářily především univerzálka a první smečařka. V půlce třetího setu se ale konečně dostaly do tempa i hráčky z chodské metropole a od této chvíle byl na hřišti jen jeden tým. Výborným servisem i obranou Volejbal Domažlice postupně ovládl třetí, čtvrtý i pátý set a vyhrál i druhý zápas 3:2. Domažlické volejbalistky tak získaly proti silnému Kladnu velice cenné čtyři body do tabulky.