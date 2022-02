Ve druhém zápase byl stav po prvních dvou setech 1:1, kdy první jasně vyhráli domácí a druhý Domažlice. Bohužel další dvě koncovky setů hostující hráčky nezvládly, a hráčky Bohemias mohly využít svůj bezchybný útok středem sítě. V krásném a vyrovnaném utkání zvítězili domácí 3:1. Domažlice jsou na třetím místě se ztrátou jednoho bodu na Bohemians, ale mají dva zápasy k dobru.

Bohemians Praha – Volejbal Domažlice 0:3 (-19,-22,-21) a 3:1 (15,-16,23,22).

Sestava Domažlic: Ledvinová, Kubalová, Ocelíková, Seidlová, B. Kupilíková, M. Kupilíková, Slačíková.

“Na to, jaké jsme měly problémy se sestavou, jsou tři body ze hřiště jednoho favoritů soutěže skvělé. V prvním zápase se nám podařilo Bohemians překvapit. Ve druhém už nám bohužel v koncovkách došly síly. Chtěla bych všechny fanoušky volejbalu pozvat na naše domácí utkání, kdy v hale ZŠ Komenského hostíme v neděli 20. února v 10 a 14 hodin vedoucí tým soutěže VSK ČVUT Praha," říká kapitánka Kateřina Ledvinová.

Volejbalisté Domažlic přichystali béčku Příbrami první ligovou prohru

Oslabeni o tři hráče vyrazili muži A týmu v sobotu do Karlových Varů na zápasy 19. a 20. kola s VK Karlovarsko B. Do prvního zápasu nastoupili domácí posílení o dva hráče extraligového áčka. První set vyhrálo Karlovarsko 25:20. V průběhu druhého setu si Karlovarští vybojovali pětibodové vedení, které se hostům podařilo vymazat a do koncovky vstupovali s mírným náskokem, který se jim podařilo udržet a bylo vyrovnáno na sety 1:1. Třetí sada měla naprosto opačný průběh. Domažličtí si v průběhu její první poloviny vybudovali pohodlný náskok, který ale během dvou postavení rychle ztratili. Karlovarsko šlo do vedení 2:1. Zlepšená obrana a bojovnější výraz zajistily hostujícím zisk čtvrtého setu a šlo se do tie-breaku. V něm Domažličtí od začátku ztráceli a dva body z prvního utkání brali domácí.

Druhý zápas začal vyrovnaně, ale do koncovky vstupovali domácí s mírným náskokem a šli do vedení 1:0. Do druhého setu Domažličtí nekompromisně vlétli a soupeře k ničemu nepustili. Stav setů byl opět 1:1. I ve třetí sadě měli navrch hosté. Celou dobu si udržovali lehké vedení a set vyhráli 25:22. Čtvrté dějství ovšem opět ovládli domácí. Před rozhodující pátou sadou zmobilizovali svoje poslední síly lépe Domažličtí a z karlovarské tělocvičny si odvezli alespoň jedno vítězství.

VK Karlovarsko B – Volejbal Domažlice 3:2 (20,-22,19,-20,9) a 2:3 (18,-13,-22,16,-9).

Sestava Domažlic: Škorvánek, Mazanec, Ekstein, Giebl, Hodan, Roman, F. Kupilík, O. Kupilík a T. A. Pham.

Muži A jsou druzí v druholigové tabulce.

Další zápasy odehrají v sobotu 19. února doma v hale ZŠ Komenského od 10 a 14 hodin proti Netolicím.

Autor: Ondřej Kupilík

Volejbalistům Domažlic se tuto sezonu zatím daří