Chodové chtěli před vlastními fanoušky dvakrát uspět a zajistit si tak letošní Vánoce na pozici lídra. A začali dobře. V prvním utkání skolili Kladno 3:0 „Soupeř k nám přijel v sedmi lidech, posílený o dva hráče z áčka. Paradoxně tyto posily nezahrály moc dobře a utkání vyznělo jednoznačně v náš prospěch,“ pochvaloval si Jan Giebl, volejbalista domácího výběru.

Oba extraligoví borci Kladnu na druhé utkání už nebyli k dispozici. A to byla pro Středočechy podle výsledku dobrá zpráva. Kladno totiž Domažlice přehrálo 3:1. „Je to tak, oba kluci odjeli, naopak přijel jiný hráč. I tak hrálo Kladno celý druhý zápas pouze v šesti lidech. A musím přiznat že ho odehrálo výborně. Soupeř dobře přijímal, útočil středem přes blokaře a nakonec zvítězil,“ uznal sportovně Jan Giebl, kterého mrzela zejména koncovka čtvrtého setu druhého duelu. „Vedli jsme 24:22 a měli asi pět možností ukončit set. Ani jednou se nám to ale nepovedlo, prohráli jsme 27:29 a celkově 1:3 na sety,“ štvalo ho.

Domažlice tedy na závěr získaly jen tři body, ale díky zaváhání rezervního týmu Příbrami a odložené zápasu Slavie Plzeň s Chabařovicemi přezimují Chodové na prvním místě tabulky. „Jsme spokojeni. Dokázali jsme všechny soupeře alespoň jednou porazit, čehož si moc vážíme. Ale víme, že nás čeká těžké jaro. V prvním kole hostíme poslední Mělník a nic než výhru nebereme,“ má jasno domažlický Jan Giebl.