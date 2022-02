Od úvodních výměn prvního zápasu držely domácí hráčky své soupeřky pod tlakem a rychle se ujaly vedení 2:0 na sety. Ve třetí sadě hostující hráčky razantně zlepšily svůj výkon a získaly ji pro sebe. Ve čtvrtém dějství se vedení přelévalo ze strany na stranu, až dospělo do vyrovnané koncovky, ve které byly trpělivější domácí hráčky a slavily vítězství 3:1.

Začátek druhého zápasu navázal vyrovnaným volejbalem na koncovku předcházejícího utkání. Velký boj plný dlouhých výměn a šikovných zákroků bez velkého množství chyb bavil diváky. První set pro sebe v koncovce urvaly hostující volejbalistky, následující dva vyhrály domácí hráčky. V průběhu čtvrté sady, naštěstí poslední, se na hřišti odehrávala opravdová bitva. Síly na obou stranách sítě ubývaly, ale žádný z celků nechtěl pustit soupeře do většího vedení. Větší odvahu až v úplné koncovce prokázal domácí tým a další tři body zůstaly v chodské metropoli. Ženy se momentálně nacházejí na čtvrtém místě druholigové tabulky se ztrátou dvou bodů na lídra soutěže, přičemž mají ještě dva zápasy k dobru.

Další zápasy odehrají právě na palubovce lídra TJ Kralupy v sobotu 26. února. Doma se představí v sobotu 5. března, kdy do haly ZŠ Komenského přijede Plzeň.

Volejbalistky přivezly výhru z Prahy, muži porazili Karlovarsko B

V sobotu přicestoval do Domažlic na utkání 21. a 22. kola druhé ligy mužů aktuálně předposlední tým tabulky TJ Netolice 1892.

Domácí začali utkání aktivně, udržovali si lehké vedení, ale hosté drželi krok a přibližně v půlce setu se dostali i do vedení. Domažličtí trpělivě počkali na svou šanci, před koncovkou trochu přitlačili a první set vyhráli. V průběhu druhé sady domácí průběžně zvyšovali svůj náskok a rychle ji získali. Třetí sada se nesla v podobném duchu, kdy hosté dokázali dlouho vzdorovat, ale těsně před koncovkou se zlomili. Tři body za vítězství v prvním utkání šly na konto domažlických volejbalistů.

Opět s kvalitním výkonem nastoupili domácí hráči do druhého zápasu a rychle šli do vedení na sety. Ve druhé sadě ovšem trochu polevili a Netoličtí s několika mladými hráči na palubovce čapli příležitost za pačesy a přeřadili na vyšší výkonnostní stupeň. Rozjetou hostující mašinu se Domažlicím už nepodařilo přibrzdit a na sety bylo vyrovnáno. Třetí dějství začalo vyrovnaně. Hosté jako polití živou vodou dobrým volejbalem dokazovali, že do druhé ligy rozhodně patří. Naštěstí jim to vydrželo jen do stavu 12:12, kdy výborný servis domácích zchladil nadšení hostů. Ve čtvrté sadě si Domažličtí rychle vytvořili a udržovali mírný náskok, který se v koncovce Netolickým ještě podařilo stáhnout. Domácí si ale konec setu pohlídali a vyhráli i druhý zápas.

Muži A týmu okupují druhé místo druholigové tabulky a další utkání odehrají v sobotu 26. února v Sokolově. Doma budou znovu hrát v neděli 13. března, kdy přijedou Modřany.

Volejbalisté Domažlic přichystali béčku Příbrami první ligovou prohru

Juniorky pod vedením Evy Kortusové se v sobotu vydaly na 5. kolo krajského přeboru. Do prvního zápasu nastoupily holky výborně, a to především díky aktivní hře v poli a dobrému servisu, ve kterém excelovala Lucie Budková. Není tak divu, že získaly první dva sety. Ve třetím už došlo ke komplikacím, kdy se Košutka rozehrála a holky rychle polevily, což je provázelo i ve čtvrtém setu. Ke konci se však opět rozehrály a zápas skončil vítězstvím v tiebreaku pro Domažlice. Do druhého zápasu proti Rokycanům tak nastupovaly s lepší náladou a zakončily jej nekompromisním výsledkem 3:0. Z Plzně si tedy přivezly pět bodů a stále se drží na druhém místě tabulky.

Junioři v neděli odehráli tři zápasy 5. kola krajského přeboru v Klatovech. V prvním utkání si rychle poradili s domácím týmem SK Volejbal Klatovy, za který nastupují hráči o kategorii mladší. Ve druhém zápase se domažličtí junioři utkali se soupeři stejné věkové kategorie z Mirošova. Mirošov šel po prvním odehraném setu do vedení, ale domažličtí dokázali otočit průběh zápasu a nakonec vyhrát ve zkrácené hře. V posledním utkání se naši junioři střetli s hráči Plzně, kteří sice také věkově patří do mladší kategorie, ale někteří už mají zkušenosti ze zápasů ligy juniorů. Oba sety se rozhodovaly až v koncovce. Po jejich dohrání byl stav nerozhodný a šlo se do tiebreaku. Ten pro sebe nakonec urvali plzeňští, kteří zatím celou soutěž procházejí bez porážky. Junioři okupují druhé místo tabulky a na programu mají ještě dva turnaje. Nejbližší se koná v neděli 20. března v Domažlicích v hale ZŠ Komenského 17.

Muži B v sobotu odjížděli na utkání 21. a 22. kola krajského přeboru na palubovku klubu TJ Union Plzeň. V úvodních dvou setech prvního zápasu předváděly oba celky kvalitní, pohledný volejbal a každý z týmů si ze začátku utkání odnesl jednu vyhranou koncovku. Ve třetí a čtvrté sadě ale už na hřišti dominovali domácí se dvěma silnými krajními útočníky. Do druhého zápasu vstoupili domažličtí agresivně a taženi hlavně výborným výkonem Václava Gröszla rychle získali první dvě dějství pro sebe. Třetí set se rozhodoval až v dramatické koncovce, ve které nakonec byli šťastnější hosté a zpět do Domažlic si odváželi tři body za jedno vítězství. Další utkání odehrají muži B v neděli 27. února doma od 10 a 14 hodin na palubovce ZŠ Komenského 17 proti týmu TJ Sokol Plzeň – Skvrňany.

Volejbalistům Domažlic se tuto sezonu zatím daří

Autor: Ondřej Kupilík