Mužská i ženská soutěž se po dvou nestandardních ročnících ovlivněných proticovidovými opatřeními vrací do tradičních formátů, kdy je třicet týmů rozděleno do tří skupin po deseti. „Loni jsme byli jen v sedmičlenné skupině, letos nás tak čeká hned o šest hracích víkendů víc. Novými soupeři pro nás budou pražský Prosek, Malá Skála, Česká Lípa a Mnichovo Hradiště, proti kterému nastoupíme v naší jedenáctileté ligové historii poprvé. V sobotu přijede mladý celek Sokolova, který jsme sice v minulém ročníku čtyřikrát porazili, ale byly to velice těžké zápasy. Takže nic snadného nás na úvod nečeká,“ říká vedoucí družstva mužů Jan Giebl.