„Soupeř přijel se dvěma hráči ze svého extraligového A týmu. Jedním z nich byl Ivo Hulpach, který je výborný volejbalista. Hulpach rozhodl v klíčových momentech zápasu. Vyrovnaný zápas rozhodla kvalita a a extraligové zkušenosti Ivoše Hulpacha,“ hodnotil zápas Ondřej Kupilík z týmu Volejbal Domažlice.

II. liga, 18. kolo: Domažlice – Příbram B 3:1 (24, -15, 17, 17).

„Ve druhém utkání byla Příbram oslabena, protože její extraligoví hráči museli odjet na zápas do Českých Budějovic. My jsme toho využili a výhrou 3:1 jsme béčku Příbrami uštědřili první porážku. Pojistili jsme si druhé místo a odskočili jsme třetímu Kladnu. Vítězství nad Příbramí B je úspěch, protože soupeř do té doby ztratil jen dva sety, když vyhrával 3:0 nebo 3:1,“ uvedl Kupilík.

Sestava Domažlic: F. Kupilík, Novák, Roman, Hodan, Kiesenbauer, Škorvánek, Mazanec, Jelínek, Ekstein, Pham T. A., Schröpfer.

Volejbalistům Domažlic se tuto sezonu zatím daří