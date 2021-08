Horšovskotýnský vodácký oddíl Sedmička pořádá 27. ročník vodáckých závodů mládeže i veteránů Memoriál Honzy Panušky. Závody se uskuteční 4. září v Horšovském Týně.

Vodáci Horšovského Týna na soustředění. | Foto: Vodácký oddíl Sedmička

Organizátoři rozdělili potenciální vodáky do čtyř kategorií – žactvo do 14 let, dorost 15 – 18 let, 19 – 110 let (registrovaní) a 19 – 110 let (neregistrovaní). „Kategorie mohou být sloučeny či upraveny podle počtu závodníků v jednotlivé kategorii,“ upozornil ředitel závodu a vedoucí oddílu Ladislav Hojda.