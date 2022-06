Druhá třída ještě čeká na výsledky dvou utkání posledního 7. kola a dohrávky.

2. třída: 6. kolo, 4. a 5. června: Loosers – TK Horšovský Týn B 3:0 Vencel – Šteffel 6/4, 4/6, 7/5, Bozděch – Klauber 6/4, 6/4, Bozděch, Kadlčík – Mathauser, Říha 6/3, 6/3.

TJ Mimov A – TJ Sokol Babylon 3:0 Hrdina – Konop 6/3, 6/4, Vrána – Biederman 6/4, 7/5, Hrdina, Ryneš – Biederman, Pejsa 7/5, 7/6

Šumava Jelen A – Kdyně B 2:3 Hanačík – Kufner 3/6, 5/7, Steinbach – Stodola 3/6, 6/1, 6/10, Hanačík, Steinbach – Stodola, Suchý 6/1, 6/2, Hanačík – Raiser 6/3, 6/1, Steinbach – Kufner 7/5, 3/6, 8/10.

Tabulka 2. třída: Kdyně B 9, Loosers 8, Staňkov 7, Šumava Jelen A 7, TJ Mimov A 7, TK H. Týn B 5, TJ Sokol Babylon 5.

Tenisový Davis cup vrcholí souboji o postup

Postupujícím družstvem ze 3. do 2. třídy pro ročník 2023 se stávají Poběžovice C.

TJ Sokol Mrákov – Poběžovice C 0:3 Horák – Ledvina 2/6, 6/0, 3/6, Gallo – Podskalský 7/6, 0/6, 3/6, Horák, Jirotka – Podskalský, Ledvina 2/6, 3/6.

Konečná tabulka 3. třída: Poběžovice C 6, TJ Sokol Mrákov 5, TJ Holýšov C 4, SK Šumava Domažlice C 3.

Hrálo se čtvrté kolo tenisového Davis Cupu

Autor: Jiří Vencel