Vzhledem ke zrušení na dnešek plánovaného utkání s německým Aue rozdal svým svěřencům individuální tréninkové plány a dal jim volný víkend, těch si potom moc neužijou. Sejdou se v pondělí.

Trenére, dá se říct, že mají hráči nejtěžší část zimní přípravy za sebou?

Ano, zaměřili jsme se na silovou přípravu, i házenkářské tréninky byly fyzicky náročnější. Ale nebylo to úplně jako v létě, šlo spíš o dobití baterek. No a potřebovali jsme zlepšit i individuální činnosti.

Zdroj: Youtube

Cítil jste, že únava z náročné přípravy kulminuje?

Trochu je to vidět, v úterý jsme hráli se Strakonicema a bylo to trošku utahané. Ale s tím jsme počítali, protože dopoledne předtím jsme tvrdě trénovali. Zase jsme měli možnost zjistit, jak hráči fungují v únavě. Věřím, že v play-off to pak zúročíme.

Prozradíte, na co nejvíc jste se zaměřovali? Co jste potřebovali zlepšit?

(usměje se) V podstatě všechno, vždycky je na čem pracovat. Snažili jsme se vypilovat jednotlivé systémy, kombinace a pohyb vůbec. Taky sledujeme Euro na Slovensku, i tam se snažíme hledat inspiraci.

To jste mi nahrál na další otázku. Co jste říkal jako člen minulého realizačního týmu vystoupení českého celku?

Jako první věc bych chtěl říct, že v tom týmu vidím obrovský potenciál. Už teď na Euru podával skvělé výkony. Líbilo se mi, jak kluci fungovali jako tým, ale byly tam i nadstandardní individuality. Ať už Tomáš Mrkva v bráně nebo Dominik Solák v defenzivě, což občas trochu zapadlo. No a pak samozřejmě mladé spojky Matěj Klíma a Tomáš Piroch, které jsme měli už my loni v přípravě. A on se během roku ve Francii ještě ohromně zvedl, zejména střelecky, je to komplexní hráč. To dává české házené naděje do budoucna.

Ale pojďme zpátky do Plzně. Na jaře budete honit tři zajíce – hrajete extraligu, finále Českého poháru a vstoupíte i do EHF European Cupu. Dá se to zvládnout?

Úkolů je před námi dost, zatím jsem přesvědčený, že to lze stíhat, i když to bude náročné. Pakliže do toho významně nevstoupí zranění nebo covid, lze to zvládnout. Finále domácího poháru je jeden zápas, v Evropě nás zatím čekají dva, ale rádi bychom, aby jich bylo víc.

A v české extralize půjde především o to, vyladit formu na play-off?

Nejen to, na vedoucí Karvinou momentálně ztrácíme dva body a rádi bychom se udrželi na dostřel až do posledního kola, kdy s ní hrajeme doma. Abychom měli naději na první místo.

Už jste nějak pokročili ve zjišťování informací o lucemburském soupeři v pohárové Evropě?

Máme natočené dva jejich čerstvé zápasy, informace sbíráme a bude jich dost. Konkrétně se k rozboru jejich hry dostaneme, až to bude aktuální. (předtím by měl Talent hrát ještě tři zápasy v extralize – pozn. aut.) Snažíme se jít zápas od zápasu, nic neupřednostňovat.

Jarní program

NE 30. 1., 10:30 extraliga

TALENT – Frýdek-Místek

ST 2. 2., 18.00 extraliga

Hranice – TALENT

SO 5. 2., 18.00 extraliga

Kopřivnice – TALENT

ST 9. 2., 18.30 extraliga

TALENT – Dukla Praha

SO 12. 2., 19.30 EHF Cup

Esch (Luc.) – TALENT

NE 20. 2., 18.00 EHF Cup

TALENT – Esch (Luc.)

ST 23. 2., 17.00 Český pohár

Finále v Karlových Varech proti vítězi: Lovosice – N. Veselí

NE 27. 2., 10.30 extraliga

TALENT – Jičín

ST 2. 3., 18.00 extraliga

KP Brno – TALENT

SO 5. 3., 18.00 extraliga

Zubří – TALENT

SO 12. 3., 18.00 extraliga

TALENT – Karviná