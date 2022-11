Jan Klas se o svůj úspěch a dojmy podělil se čtenáři Deníku: „Na mistrovství světa jsem se intenzivně celý rok připravoval a byl to plánovaný vrchol celé sezony. Po příletu do USA jsem měl dva dny na to, abych se srovnal s časovým posunem. To se mi v rámci možností povedlo, a tak jsem se postavil na start kratší tříkilometrové trati. Měla asi 15 překážek. Jelikož bylo šest stupňů Celsia a trať byla úplně rozmočená, byl závod úplně o něčem jiném, než měl původně být. Všechny překážky jsem ale zvládl bez zaváhání a doběhl jsem si pro 5. místo. Druhý den se běžela delší, patnáctikilometrová trať. Ta měla asi 1200 metrů převýšení a 50 překážek. Bylo to dost o vytrvalosti a psychice, protože terén byl opravdu extrémně náročný. Po prvním závodě už byla znát lehká únava, takže jsem první polovinu závodu běžel velmi opatrně a hlídal jsem si první pětici závodníků. Poté jsem se začal dostávat dopředu a s ostatními jsme se přetahovali o medaile, rozhodovala každá minuta. Těsně před cílem mi už docházely síly a byl to opravdu boj. Nakonec jsem si náskok ze závěrečného seběhu udržel a doběhl jsem si ve své věkové kategorii 18-24 let pro stříbrnou medaili,“ řekl.