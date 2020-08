První srpnovou sobotu se v Dolanech uskutečnil již 15. ročník běhu Přes Vorlíky, který je součástí 36. ročníku klatovského okresního seriálu běhů mimo dráhu.

Běh přes Vorlíky 2020: vítězka žen nad 35 let Hana Hanzlíková, druhá Stanislava Forsterová. Foto: zula. | Foto: Foto: zula.

Každoročně se tohoto populárního běhu zúčastňuje řada aktérů i z domažlického okresu a zanechávají tam významnou výsledkovou stopu. Bylo tomu tak i letos, když celkově skončil mezi muži na bronzové příčce Ondřej Teska v barvách Lesů ČR, v kategorii žen do 34 let nenašla přemožitelku Vendula Peteříková z Horšovského Týna, o kategorii výše vyhrála Hana Hanzlíková z orlovického týmu Eaglovice a druhá za ní doběhla Domažličanka Stanislava Forsterová startující za SC Marathon Plzeň. Zároveň to byly tři nejrychlejší ženy v cíli napříč kategoriemi. Mužům nad 40 let vévodil Pavel Majer z domažlických Mílařů před kdyňským Martinem Sokolem z Axon Sport Teamu a nad 70 let byl nejrychlejší Karel Fait reprezentující AGP Domažlice.