Ta pro aktuální zkrácenou sezonu změnila svůj hrací model a bleskově se odehrává v pouhých třech týdnech. O víkendu je na programu už ten poslední, což znamená, že po něm bude znám jak nový okresní šampion, tak postupující a sestupující týmy ve všech čtyřech třídách.

„I když úplně přesně to tak není,“ koriguje tuto informaci hlavní organizátor Michal Havlovic. „V nejnižší čtvrté třídě, která se jako jediná hraje systémem každý s každým, si týmy MAPE Domažlice a SK Staňkov X vzájemné utkání druhého kola odložily až na následující týden na sobotu 20. června. Ale to nezpůsobí žádnou komplikaci, a přestože to může ovlivnit postupové místo do III. třídy, tak to termínově ničemu nevadí.“

Vyšší tři osmičlenné třídy se hrají tzv. ´pavoukovým´ způsobem. „Úvodní kolo soutěže bylo tedy už vlastně zároveň čtvrtfinále. Do dvojic v něm byli soupeři určeni losem. Uplynulý víkend 6. června se pak v semifinále utkali vítězové čtyř čtvrtfinálových duelů a ve skupině o páté až osmé místo poražení z nich. A tento víkend vypukne boj dvojic o konečné umístění, to znamená finále, o třetí místo, o páté místo a o sedmé místo. Vítězové tříd získají právo postupu výše (z nejvyšší třídy do podzimního oblastního finále – pozn. aut.) a poslední ve třídách sestoupí níže,“ rozplétá letošní nový model šéf soutěže.

Do finále I. třídy se tak po dvou výhrách dostali dva poslední premianti okresního Davis Cupu – předloňští vítězové z TK Horšovský Týn A a loňští šampioni z TK Sokol Babylon A. V sobotu od 9 hodin ráno se mezi nimi rozhodne, kdo pohár zvedne nad hlavu v letošní netradiční ´koronavirové´ sezoně.

Dosavadní výsledky:

I.TŘÍDA

ČTVRTFINÁLE:

Staňkov A - Babylon A 1:4

(Kubec - Duba 6/7 3/6; Cenefels - Novák 6/2 6/3; Kubec, Vavrica - Duba, Novák 5/7 1/6; Kubec – Novák 3/6 6/1 5/7; Varta - Duba 0/6 1/6)

Holýšov B – Hlohovčice 2:3

(Šimandl – Majer 6/7(1) 7/5 6/4; Zdychynec – K. Mandík 1/6 5/7; Lampa, Zdychynec – K. Mandík, P. Mandík 1/6 7/6(5) 6/7(6); Koucký – P. Mandík 1/6 6/3 6/4; Kocour – K. Mandík 0/6 1/6)

Jekyll&Hyde Domažlice - Koloveč 0:3

(Havlovic – Ladislav Hruška 6/2 2/6 3/6; Pivoňka – Luboš Hruška 3/6 7/5 1/6; Hlaváč, Šindelář – J. Hruška, Hájek 2/6 0/6)

Poběžovice B - Horšovský Týn A 0:3

(Kuneš - Šaloun 2/6 4/6; Kraml - Rathouský 7/6 3/6 2/6; Kuneš, Kraml - Šaloun, Lukášek 6/7 0/6)

SEMIFINÁLE:

Babylon A – Hlohovčice 3:0

(Novák – P. Mandík 6/1 6/0; Duba - Majer 6/1 6/; Novák, Duba – P. Mandík, Majer 6/1 6/1)

Horšovský Týn A – Koloveč 3:2

(Rathuský – Hájek 6/1 6/2; H. Barnáš – Ladislav Hruška 1/6 1/6; Šaloun, Lukášek – Hájek, J. Hruška 4/6 3/6; Rathuský – Ladislav Hruška 6/0 6/3; Šaloun – Lukáš Hruška 6/4 6/1)

O 5. – 8. MÍSTO:

Staňkov A - Holýšov B 1:4

(Kubec – Lampa 4/6 2/6; Varta – Koucký 3/6 3/6; Cenefels, Kubec – Lampa, Zdychynec 2/6 7/5 1/6; Varta – Kocour 6/3 3/6 6/7(3); Cenefels – Zdychynec 6/2 6/4)

Jekyll&Hyde Domažlice - Poběžovice B 3:0

(Havlovic – Řezníček 6/4 6/0; Hlaváč – Kuneš 6/3 6/3; Havlovic, Šindelář – Kraml, Kuneš 4/6 6/4 6/3)

II.TŘÍDA

ČTVRTFINÁLE:

Šumava Domažlice D – Mrákov 5:0

(Hůtta – M. Stýskal 6/2 6/2; Votava – J. Stýskal 6/1 4/6 6/3; Hůtta, Steinbach – M. Stýskal, Horák 6/1 6/2; Steinbach – J. Stýskal 6/0 6/4; Votava – Dufek 6/3 6/3)

Šumava Domažlice B - Kdyně A 0:3

(Sladký – Volák 2/6 0/2 Šumava skreč; Černý – Špička 6/3 3/6 2/6; Beneš, Mašl – Ženíšek, Roub 3/6 1/6)

Klenčí A - Šumava Domažlice A Jelen 2:3

(Hána – Copák 7/5 6/1; M. Pajma – Hanačík 6/7(6) 0/6; Kuneš, Hána – Veselý, Hanačík 6/4 6/1; Hána – Hanačík 5/7 7/5 4/6; P. Pajma – Copák 1/6 2/6)

Mimov A - Babylon B 3:1

(Hrdina – Kortus 6/2 6/4; Ryneš – Slepička 4/6 0/6; Hrdina, Ryneš – Konop, Slepička 6/3 6/3; Hrdina – Slepička 6/1 6/2)

SEMIFINÁLE:

Kdyně A - Šumava Domažlice D 1:3

(Roub – Votava 6/3 6/4; Volák – Hůtta 6/4 4/6 3/6; Roub, Volák – Hůtta, Steinbach 4/6 3/6; Roub – Hůtta 3/6 5/7)

Šumava Domažlice A Jelen - Mimov A 4:1

(Hanačík – Ryneš 6/2 7/5; Copák – Hrdina 6/2 3/6 5/7; Veselý, Hanačík – Ryneš, Hrdina 4/6 7/5 6/2; Hanačík – Hrdina 6/4 6/4; Veselý – Ryneš 6/2 6/2)

O 5. – 8. MÍSTO:

Šumava Domažlice B – Mrákov 2:3

(Beneš – M. Stýskal 1/6 2/6; Černý – J. Stýskal 6/1 6/1; Mašl, Černý – M. Stýskal, J. Stýskal 5/7 6/4 6/7; Černý – M. Stýskal 6/0 6/3; Mašl – J. Stýskal 3/6 1/6)

Babylon B - Klenčí A 0:3

(Janek – Smazal 3/6 3/6; Konop – Hána 1/6 1/6; Konop, Janek – Smazal, Hána 5/7 3/6)

III.TŘÍDA

ČTVRTFINÁLE:

Prapořiště - Kdyně B 3:2

(Král – Stodola 6/2 6/4; Klouda - Raiser 6/4 6/1; Pálka, Judák st. – Suchý, Stodola 0/6 0/6; Černý – Raiser 6/1 6/4; Judák st. – Stodola 0/6 1/6)

Horšovský Týn B - Šumava Domažlice C 4:1

(Mathauser – Han 6/0 6/2; Šteffel – Fencl 2/6 6/1 6/0; Říha, Vavro – Sladký, Kabourek 6/3 6/4; Hubata – Kaas 5/7 3/6; Klauber – Han 6/4 6/4)

Poběžovice C - Staňkov B 2:3

(Š. Ledvina - Mandík 6/4 4/6 6/3; Kuneš - Žáček 3/6 1/6; P. Hutta, M. Hutta - Zídek, Žáček 4/6 2/6; Duffek - Žáček 0/6 1/6; Ledvina - Zídek 6/3 4/6 6/1)

Holýšov C - Loosers Domažlice 0:3

(Vrba - Beránek 6/7(3) 1/6; Hána - Vencel 2/6 3/6; Hána, Lerch - Bozděch, Kadlčík 3/6 4/6)

SEMIFINÁLE:

Prapořiště - Horšovský Týn B 1:4

(Klouda – Šteffel 4/6 3/6; Judák ml. – Mathauser 1/6 2/6; Pálka, Judák st.. – Říha, Vavro 0/6 2/6; Černý – Hubata 6/4 6/3; Pálka – Klauber 7/5 1/6 2/6)

Loosers Domažlice - Staňkov B 4:1

(Vencel - Mandík 6/1 6/1; Kadlčík - Žáček 4/6 4/6; Kadlčík, Bozděch – Mandík, Žáček 6/3 6/2; Beránek – Rada 6/1 6/0; Vencel - Štengl 6/0 6/0)

O 5. – 8. MÍSTO:

Šumava Domažlice C - Kdyně B 2:3

(Kaas – Stodola 2/6 1/6; Fencl – Horejš 6/3 6/4; Kabourek, Sladký - Stodola, Horejš 0/6 0/6; Fencl - Stodola 0/6 0/6; Kaas – Raiser 7/5 6/2)

Poběžovice C - Holýšov C 4:1

(P. Hutta – M. Vrba 3/6 0/6; Š. Ledvina – Otto Tiefenbach st. 6/1 6/3; P. Hutta, M. Hutta – T. Vrba, Hána 4/6 6/4 6/1; Š. Ledvina – M. Vrba 6/4 6/4; M. Hutta - Lerch 6/0 Holýšov skreč)

IV.TŘÍDA

1.KOLO:

Staňkov X - Holýšov D 3:0

(Moravec – Dvorský 6/0 6/2; Landštof – Gütter 6/1 6/2; Moravec, Landštof – Bogner, Rauchová 6/1 6/2)

Mimov B - MAPE Domažlice 5:0

(Kruml - Tulačka 6/4 6/0; Bukovský - Bufka 6/0 6/0; Řezníček, Kruml - Roubalová, Tulačka 6/0 6/1; Řezníček - Roubalová 6/0 6/0; Kruml - Bufka 6/1 6/0)

2.KOLO:

Holýšov D - Mimov B 1:4

(Bogner – Bukovský 6/3 2/6 6/4; Dvorský – Řezníček 1/6 2/6; Bogner, Rauchová – Bukovský, Řezníček 6/7 2/6; Gütter – Kruml 1/6 0/6; Dvorský – Kruml 1/6 1/6)

MAPE Domažlice – Staňkov X odloženo

POŘADÍ:

1. Mimov B 4 (9:1), 2. Staňkov X 2 (3:0), 3. Holýšov D 2 (1:7), 4. MAPE Domažlice 1 (0:5)