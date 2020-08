O víkendu se na Moravě uskutečnila Kowax ValMez Rally 2020, která byla druhým podnikem Sonax mistrovství ČR ve dvoudenních automobilových soutěžích i jednodenní Liqui Moly Rallysprint série a rovněž mistrovství ČR historických automobilů. V rallysprintu i v 'historicích' reprezentovalo na populární 'Valašce' domažlický okres po jedné posádce.

Na start se postavilo 97 posádek, z toho 61 do klasifikace 'velkého' mistrovství. Více než dvacítka vozidel patřila mezi historické rallyové vozy.

Mezi soudobými speciály a tím pádem i celkově v rámci rallysprintu dojel pátý zkušený meclovský matador Karel Trněný s německým kopilotem Christianem Doerrem. Ten na rallysprintech pravidelně naviguje Trněného namísto kmenového spolujezdce Václava Pritzla. Za vítězným Miroslavem Jakešem se Škodou Fabia R5 zaostali se svým Fordem Fiesta stejné specifikace na více než sedmdesáti ostrých kilometrech rychlostních zkoušek o 45,6 vteřiny. Nicotných jeden a půl vteřiny jim v cíli chybělo na čtvrtého Ondřeje Bisahu s Hyundaiem i20 R5… Přesto byla posádka se svým výsledkem i výkonem spokojena.

„Z Valmezu, potažmo z Kopřivnice jsme odjížděli naprosto spokojeni. Měli jsme z naší jízdy radost a bavilo nás to, což se odrazilo i na dosažených časech na jednotlivých rychlostních zkouškách. Vyšla nám i volba správného obutí do jednotlivých sekcí a naše Fiesta fungovala na jedničku. Náš tým vlastní její nejstarší evoluci a tak nezbývá než rozdíl oproti novějším generacím vozů třídy R5 nahradit nasazením, které nám tentokrát dokonale vycházelo. Trochu nás, když se zpětně ohlédnu, mrzí, že jsme jeli jen v rámci Rallysprint série, protože po sobotě jsme měli nakročeno i ke skvělému výsledku v rámci velkého mistrovství. Teď nás čeká skoro měsíční pauza, dalším podnikem Rallysprint série bude až soutěž ve Vyškově na začátku září. Neznamená to však, že náš tým bude zahálet, naopak, již tento čtvrtek vyrážíme na zahraniční závod do vrchu,“ konstatuje s úsměvem ve tváři Karel Trněný.

V českém šampionátu historických vozidel letos premiérově předvedla svůj um koutsko-poběžovická posádka bývalých mistrů republiky Jan Frei / Petr Šlegl se silnou Ladou VFTS. Cílovou fotobuňku proťali na třetím místě v absolutním pořadí, prvním v kategorii 4 a rovněž vítězně ve třídě E6.

„Ani jsme nedoufali, že v letošním roce usedneme do závodního auta. Díky vstřícnosti Martina Klika, který nám zapůjčil své závodní auto, a podpoře města Poběžovice, jsme mohli odstartovat do Kowax sprintrally. I po tak dlouhé pauze a s jiným závodním autem jsme se bili hned od začátku o přední pozice a nechtěli jsme nechat soupeřům nic zadarmo. Soutěž mi připadala dost náročná a těžká nejen charakterem rychlostních zkoušek, ale svoji úlohu také sehrálo úmorné počasí a spánkový deficit. Skoro čtyřicet hodin jsme nespali. Ale nakonec se nám veškeré nástrahy podařilo zvládnout," rekapituluje Frei závod na Moravě.

Za úspěšnými výsledky podle něj je i to, že vůz Lada VFTS znají do nejmenšího detailu, jelikož stavbu tohoto vozu svěřil Martin Klik právě jejich týmu. „Poděkování patří i mému bráchovi Petru Freiovi, Tomášovi Urbanovi a Martinu Klikovi za skvělý servis a catering a v neposlední řadě všem našim fanouškům za podporu a přízeň. Doufám, že se nám příští rok podaří zajistit dostatek finančních prostředků, abychom se mohli objevit na více soutěžích a opět se pokusili vybojovat další mistrovský titul,“ připojuje své hodnocení Jan Frei.

Robert Babor, Radek Svozil