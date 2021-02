Únorový datum konání byl dlouho dopředu znám, ale ta cesta, aby mohl proběhnout, nebyla nikterak snadná. Vůbec první informace k organizaci letošní halové sezony se na webu Českého atletického svazu objevila až 11. ledna. Tam se psalo, že proběhne tzv. Halová atletická liga dospělých. Ta obsahuje čtyři mikromítinky (23.1., 30.1., 9.2. a 26.2.) primárně určené pro atlety bojující o limity na Mistrovství světa, halové Mistrovství Evropy anebo olympijskou jízdu v Tokiu. Zároveň bylo požádáno o výjimku pro Czech Indoor Gala a Mistrovství České republiky dospělých. Obě akce konané v moderní ostravské hale dostaly nakonec zelenou. To vše ještě stihl pořešit před odjezdem na pracovní schůzku Milan Hnilička. Galapředstavení v Ostravě dostalo výjimku až necelé dva týdny před dnem D.

Jak trefně viselo na facebookových stránkách jednoho z atletických oddílů, tak letos je uměním především dostat se na závod. Výběr startujících závodníků je plně v kompetenci sekčních trenérů seniorské reprezentace, kteří mnohdy mají s rozhodováním těžkou hlavu a přihlíží i na výkony z loňské sezony. Právě to k účasti na Gala pomohlo i reprezentantovi atletického oddílu Mílaři Domažlice Ondřeji Váchalovi, který počátkem roku přesídlil do Prahy a po dlouhé době občasně využívá možnost tréninku ve skupině.

„Czech Indoor Gala pro mě znamená jakousi Zlatou tretru v hale. Proto, když jsem viděl, že v seznamu vybraných závodníků na 1500 metrů figuruji na posledním postupujícím místě, vyrazil jsem na první letošní trénink v tretrách a po něm se rozhodl, že do Ostravy vyrazím. Už několikrát jsem byl těsně pod čarou, tak nějak nebylo, co řešit. Je třeba tyto šance chytat za pačesy. Jinak příprava byla hlavně objemová, objemová i na běžkách, tempová a závodnímu tempu hodně vzdálená. Člověk trochu doufal, že se bude závodit, ale speciálně se na to nesoustředil,“ popisuje chvíle rozhodování a naznačuje specifika aktuální přípravy šestadvacetiletý atlet původem z Horšovského Týna.

Vzhledem k panující neutěšené epidemiologické situaci probíhal mítink za striktních podmínek. Každý účastník, ať už trenér, závodník, rozhodčí, funkcionář, pořadatel nebo novinář, mohl do haly vstoupit pouze po předložení negativního testu na onemocnění COVID -19 ne staršího 48 hodin. Měření teploty, roušky, omezený pohyb po areálu. Co vše ještě na atlety čekalo?

„Po převzetí akreditační karty v hotelu Clarion došlo na měření teploty při vstupu do rozcvičovacího tunelu. Moje hodnota 34,7°C značila, že jsem podchlazený anebo už tělo funguje v této divnodobě dle vlastního automatu (smích). Nepříjemným překvapením byla i nutnost, že jsme při přechodu ze svolavatelny od rozcvičovacího tunelu na závodní plochu museli mít nasazenou roušku. Alespoň závěrečné rovinky a vlastní závod jsme mohli absolvovat jako za dob bez covidu,“přibližuje a bere s nadhledem předstartovní režim velkého závodu v době pandemie Váchal.

Aktivní účastník loňského seriálu virtuálních závodů na Chodku se konečně po pěti měsících postavil do souboje takzvaně face to face. Naposledy na dráze závodil na Zlaté tretře 8. září 2020. Tak tedy opět žádný souboj na dálku, pěkně na startu bok po boku a pokyn: On your marks. Konečně!

A jak se mu dařilo při samotném závodě? V nabité konkurenci osmi borců patřil mezi outsidery. Celý závod strávil na 8. místě a snažil se držet tempo rozjetého vlaku, kam až to šlo. Dařilo se mu to zhruba do mety 900 metrů, poté začal na čelo ztrácet a bojoval sám se sebou a s časem. V běhu na 1500 metrů, kde padly hned čtyři halové osobní rekordy a třeba ještě zkušenější Marek Uvízl se poprvé v životě dostal do cíle v magickém čase pod čtyři minuty, Váchal zaznamenal svůj třetí nejlepší čas pod střechou. Cíl proťal v čase 4:10,30 minuty. Za svým halovým osobním rekordem druhý nejstarší borec startovního pole zaostal o pouhé čtyři vteřiny. Zda bude mít ještě nějakou možnost letos vyběhnout a vylepšit halový ´seasonbest´, to ukáží až další dny.

„Taktika byla jasná. Držet tempo s klukama, kam až to vydržím. Čas okolo hranice 4:10 minuty je odpovídající tomu, co jsem za sebou měl v přípravě. V tréninku se cítím každým týdnem lépe a lépe, a když bude možnost ještě v hale závodit, pokusím se zaútočit na osobák. Velký dík, že jsem mohl startovat a také díky všem, kteří fandili u streamu na Facebooku. Věřím, že se zde za rok uvidíme i s diváky. Tyhle mítinky neomrzí a člověka nakopnou do další práce a udrží v motivaci,“ hodnotí svůj ostravský výkon mílař, který má na svém kontě již 93 startů na královské disciplíně středních tratí.

Esa světové atletiky Váchal a další borci z národního předprogramu mohli sledovat pouze při rozcvičení, přístup na tribunu byl velmi omezený. Proto třeba závod na 1500 metrů mužů z hlavního programu sledovali při čekání na vlak na svých mobilních telefonech. Zážitků bylo i tak plno a cesta z Ostravy tak lépe utekla. Tyto akce, splněné limity, osobní vítězství i překonané výzvy jsou světlem naděje, že vše zase bude v pořádku. Poštěstí se dalším domažlickým atletům ve zbytku halové sezony probojovat na start a poměřit se se soupeři? Budeme spolu s nimi doufat, že ano.